81-летний Виторган отпраздновал 2-летие дочери трогательным танцем с ней

Напомним, у Эммануила Виторгана есть взрослые сын и дочь от предыдущих браков, а также две маленьких дочери от третьей супруги Ирины Млодик, на которой актер женился в 2002 году. В феврале 2018 года у пары родилась Этель, а в августе 2019-го — ее сестра Клара. Млодик и Виторган утверждали, что не использовали суррогатную мать для рождения Этель, а вот появление на свет ее сестры уже не комментировали.