81-летний Виторган отпраздновал 2-летие дочери трогательным танцем с ней
Младшей из четверых наследников актера Эммануила Виторгана, его дочери от Ирины Млодик Кларе исполнилось 2 года. День рождения малышки звездная семья отпраздновала за границей. У пары есть недвижимость в Латвии, так что Виторган и Млодик смогли отправиться в Юрмалу и провести праздничный день на пляже у Балтийского моря.
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Фото: Starface
81-летний отец даже станцевал с дочерью-именинницей на плечах. Роликом в соцсетях поделилась его супруга Ирина.
Напомним, у Эммануила Виторгана есть взрослые сын и дочь от предыдущих браков, а также две маленьких дочери от третьей супруги Ирины Млодик, на которой актер женился в 2002 году. В феврале 2018 года у пары родилась Этель, а в августе 2019-го — ее сестра Клара. Млодик и Виторган утверждали, что не использовали суррогатную мать для рождения Этель, а вот появление на свет ее сестры уже не комментировали.
Фото и видео: Instagram; Starface
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