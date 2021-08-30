81-летний Эммануил Виторган показал, какими деликатесами балует подросших дочек
Ирина Виторган выложила трогательное видео, как ее супруг проводит время с их подросшими дочерьми и угощает их деликатесами.
Актер учил младшую дочь, Клару, которой совсем недавно исполнилось два года, правильно есть бутерброды с икрой – малышка хитрила и облизывала только икру сверху. За это Виторган пригрозил убрать икру совсем.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @irina_vitorgan
Старшая, Этель, показала пример сестренке – и откусила большой кусок вместе с хлебом.
Ранее вся семья отметила день рождения Клары. Праздник устроили в Юрмале, на побережье Балтийского моря — у Эммануила и Ирины Виторган там есть недвижимость, где они часто отдыхают с детьми. в день рождения Виторган трогательно станцевал с наследницей.
У Эммануила Виторгана четверо наследников — двое взрослых детей от предыдущих браков, и две маленькие дочери от Ирины Млодик, на которой он женился в 2002 году.
Их старшая дочь Этель появилась на свет в 2018 году, младшая Клара родилась в августе 2019 года. Стоит отметить, что пара не пользовалась услугами суррогатной матери при рождении старшей дочери, относительно рождения Клары пара не стала комментировать этот момент.
Фото: Instagram Эммануила Виторгана
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