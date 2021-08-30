81-летний Эммануил Виторган показал, какими деликатесами балует подросших дочек

Ирина Виторган выложила трогательное видео, как ее супруг проводит время с их подросшими дочерьми и угощает их деликатесами.

Актер учил младшую дочь, Клару, которой совсем недавно исполнилось два года, правильно есть бутерброды с икрой – малышка хитрила и облизывала только икру сверху. За это Виторган пригрозил убрать икру совсем.