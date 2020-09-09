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8 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

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Фото из Instagram Ирины Шейк

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Ирина Шейк показала нежное фото на фоне разговоров о воссоединении с Брэдли Купером.

Кирилл Андреев - тоже: «Это любовь».

Наталья Ионова (Глюк’oZa) поздравила младшую дочь с днем рождения: «А моему счастью сегодня исполнилось 9 лет!»

Инна Маликова показала эффектную «подружку»: «На съемочной площадке у @weisbergfilms потрясающая атмосфера. Узнали женщину слева? Подробности расскажу позже #ПрабабушкаЛегкогоПоведения».

Кристина Асмус провоцирует хейтеров и дразнит журналистов: «Опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс».

Татьяна Навка экспериментирует со стилем:

Вера Брежнева - тоже:

Олеся Судзиловская показала стильный лук: «А вот и осень в Москве! Всем отличного настроения! #олесясудзиловская #актриса #olesyasudzilovskaya #actress #осень #fall #autumn».

Патрик Шварценеггер опубликовал уютное фото с отцом.

Игорь Верник сфотографировался с другом: «Федор, спасибо тебе за классный разговор. "Кино в деталях" на СТС».

Светлана Бондарчук и Сергей Харченко делятся фотографиями из путешествия по Карелии: «Ханимун продолжается!»

Фото и видео: Instagram /@irinashayk /@glukozamusic /@innamalikova /@olesya_sudzilovskaya /@patrickschwarzenegger /@ivernik /@sirg74 /@a030aa /@kirillandreev71 /@asmuskristina /@tatiana_navka /@ververa

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