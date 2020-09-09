8 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Ирина Шейк показала нежное фото на фоне разговоров о воссоединении с Брэдли Купером.
Кирилл Андреев - тоже: «Это любовь».
Наталья Ионова (Глюк’oZa) поздравила младшую дочь с днем рождения: «А моему счастью сегодня исполнилось 9 лет!»
Инна Маликова показала эффектную «подружку»: «На съемочной площадке у @weisbergfilms потрясающая атмосфера. Узнали женщину слева? Подробности расскажу позже #ПрабабушкаЛегкогоПоведения».
Кристина Асмус провоцирует хейтеров и дразнит журналистов: «Опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс».
Татьяна Навка экспериментирует со стилем:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ледниковый период 2020 ❄️⛸️ Я в жюри! 😁 Пробую новую роль для себя. Сразу говорю, что сложно и непривычно, иногда так и хочется выскочить на лёд и откатать с участниками 😅😂, но нет, надо держаться и быть профессионалом💪! Нас ждёт отличный новый сезон! 🎉 Ну что ж, поехали! 😉. PS : Новое амплуа - новый образ - новая я! 🤓 Чёрные очки добавляют нотку строгости и элегантности к розовому костюму. 😉 Правда это на мой взгляд, а вы как считаете? #ТатьянаНавка #настроение #образ #fashion #стиль # #ледниковыйпериод #первыйканал #новое
Вера Брежнева - тоже:
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Иногда после проектов остаётся #backstage и после релиза можно уже посмаковать) у меня было несколько минут перед тем, как войти в кадр, я решила запечатлеть свой образ #хорошиеновостидля #Ритм . И передать вам поцелуй с площадки 😘 Образ - это всегда коллективная работа. И он удался )) @tanumuino и @olaazh меня такой придумали, мэйк сделала @kuzikova , прическа дело рук @stetsjulia , и если вы внимательно посмотрите - то увидите, что моя наряд сшит из ткани, на которой напечатаны мои фото, статьи, тексты моих песен ) крутизна в деталях) ✨ однозначно чувствовала себя девушкой из начала 2000х. Я как раз пришла в группу. Юная, смешная)) Какими вы были в то время?
Олеся Судзиловская показала стильный лук: «А вот и осень в Москве! Всем отличного настроения! #олесясудзиловская #актриса #olesyasudzilovskaya #actress #осень #fall #autumn».
Патрик Шварценеггер опубликовал уютное фото с отцом.
Игорь Верник сфотографировался с другом: «Федор, спасибо тебе за классный разговор. "Кино в деталях" на СТС».
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко делятся фотографиями из путешествия по Карелии: «Ханимун продолжается!»
Фото и видео: Instagram /@irinashayk /@glukozamusic /@innamalikova /@olesya_sudzilovskaya /@patrickschwarzenegger /@ivernik /@sirg74 /@a030aa /@kirillandreev71 /@asmuskristina /@tatiana_navka /@ververa
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!