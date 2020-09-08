Снова вместе? Ирину Шейк и Брэдли Купера застали обнимающимися в Нью-Йорке

Роман, рождение ребенка, расставание, слухи о новых отношениях - все эти новости из жизни Ирины Шейк и Брэдли Купера неизменно вызывали массу обсуждений в Сети. Кто-то называл все происходящее между актером и моделью «пиаром», кто-то напротив не хотел верить, что они больше не вместе. Теперь у последних появилась надежда.

Папарацци застали Ирину Шейк и Брэдли Купера на прогулке с общей дочерью Леей в Нью-Йорке - эта встреча стала первой за семь последних месяцев. Кадр нежных объятий супругов, который опубликовал портал DailyMail, быстро стал мини-сенсацией.

«Вот это поворот)))», «Голубки», «Красивая пара! Прям порадовалась за них», «Это как будто и не Брэдли», «Что-то не похож он на Купера», «Глаза Купера», «Ураааа», «Может обнимались, прощались», «Ну так... по-дружески», «У них общий ребенок! Цивилизованные люди! Не то что некоторые, которые расходятся и собачатся потом, да еще и при ребенке», «Ну приобнялись и что? У них ребенок общий есть, они не могут норм отношения что ли сохранить?», «У меня с бывшим хорошие отношения. Но мы не обнимаемся при встрече», - обсуждают в Рунете.

Ирина Шейк и Брэдли Купер начали встречаться в апреле 2015 года, их дочь Лея родилась весной 2017 года. Официально мужем и женой они так и не стали.

Как считаете, они снова будут вместе? Или такой жест в разгар пандемии коронавируса - лишь дань бурному прошлому и хорошим отношениям теперь?