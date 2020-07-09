8 июля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

8 июля, в День семьи, любви и верности, многие знаменитости делились фотографиями из семейных альбомов. Ольга Шелест показала стильное фото с прогулки, а Дарья Повереннова собрала в кадре дочь, зятя и мужа.

Сергей Безруков продемонстрировал идиллию с женой. Агния Кузнецова показала фото с малышом на руках у моря.

Дарья Мороз похвасталась грибным уловом дочери. Светлана Бондарчук — стройностью. Вера Брежнева показала, из чего состоит ее рацион.

Олеся Судзиловская рассказала интересный факт о фигуре:

Наталья Штурм показала фото из фитнес-зала. Сергей Лазарев посетил нестандартную баню. Деми Мур показала, какая она дома.