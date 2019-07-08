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Счастье быть вместе: Цой, Клявер, Волкова и другие знаменитости отмечают День семьи, любви и верности

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анита Цой

Фото: Instagram
Эмоциями артисты делятся с подписчиками в Instagram.

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Артисты и певцы публикуют в соцсети семейные фото – с супругами и детьми и поздравляют поклонников с праздником.

«Дорогие мои, сегодня прекрасный праздник - День семьи, любви и верности. Берегите свой мир, берегите друг друга и будьте счастливы!», - пожелала Анита Цой (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Анита Цой с семьей

Фото: Instagram

«Всегда мечтала, что у меня будет большая семья!!! Но никогда не думала, что настолько. Как говорится: Следите за своими мыслями и мечтами - ибо они реализуются в реальность!!! С днем семьи, любви и верности дорогие друзья!!», - поздравила Татьяна Навка.

«Enjoy it! #Кляверы дарят вам лучи тепла, добра и позитива в этот светлый День семьи, любви и верности! Позабудьте возможные обиды и просто обнимите своих родных! Помните, они самое ценное, что у нас есть! Они и есть вся наша жизнь! Счастья, легкости и мира в каждый дом!», - поздравил Денис Клявер.

Денис Клявер с женой и сыном

Фото: Instagram

«Старайтесь не обижать друг друга и находите в семье компромиссы, Всем семьи, любви и верности», - пожелали Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.

«С днем семьи, любви и верности! Цените каждое мгновение, проведённое рядом с родными. В жизни любой семьи случаются испытания, но все они преодолеваются, пока в доме царит небезразличие, любовь и преданность. Давайте помнить об этом каждый день и любить друг друга», - поздравила актриса Екатерина Волкова.

Екатерина Волкова с семьей

Фото: Instagram

У Сергея Безрукова сегодня двойной праздник – День семьи и день рождения жены, режиссера Анны Матисон. Ей исполнилось 36 лет.

«У Анечки сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!!!!! Празднуем!!!!! Всем СЧАСТЬЯ и ЛЮБВИ,Дорогие мои,Хоррошие!!!!!!», - написал актер.

«С Днем семьи, любви и верности. Один из самых любимых праздников. Я всегда благодарю Бога за семью, именно любовь семьи делает меня счастливой», - написала в Instagram Мария Погребняк.

Павел и Мария Погребняк с детьми

Фото: Instagram

«Друзья, всех с праздником семьи, любви и верности. Будьте семейными, любимыми и верными», - поздравил Михаил Галустян под фото с женой и детьми.

Михайил Галустян с семьей

Фото: Instagram

«Мы поздравляем вас с прекрасным и очень важным праздником- С Днем Семьи, Любви и Верности. Берегите ваших родных, близких и самых любимых!», - написала Алсу на странице дочери Микеллы.

Алсу с дочками

Фото: Instagram

«Стас+Лена+Ника+Саша. наша семейная формула», - поздравила модель Елена Кулецкая.

«С днем семьи,любви и верности!!!», - поздравил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин под фото с женой Татьяной Татьмяниной и дочками.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина с дочками

Фото: Instagram

А вы отмечаете День семьи, любви и верности?

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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