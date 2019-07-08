Счастье быть вместе: Цой, Клявер, Волкова и другие знаменитости отмечают День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Артисты и певцы публикуют в соцсети семейные фото – с супругами и детьми и поздравляют поклонников с праздником.

«Дорогие мои, сегодня прекрасный праздник - День семьи, любви и верности. Берегите свой мир, берегите друг друга и будьте счастливы!», - пожелала Анита Цой (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).