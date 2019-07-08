Счастье быть вместе: Цой, Клявер, Волкова и другие знаменитости отмечают День семьи, любви и верности

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. Артисты и певцы публикуют в соцсети семейные фото – с супругами и детьми и поздравляют поклонников с праздником.
«Дорогие мои, сегодня прекрасный праздник - День семьи, любви и верности. Берегите свой мир, берегите друг друга и будьте счастливы!», - пожелала Анита Цой (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).
Фото: Instagram
«Всегда мечтала, что у меня будет большая семья!!! Но никогда не думала, что настолько. Как говорится: Следите за своими мыслями и мечтами - ибо они реализуются в реальность!!! С днем семьи, любви и верности дорогие друзья!!», - поздравила Татьяна Навка.
«Enjoy it! #Кляверы дарят вам лучи тепла, добра и позитива в этот светлый День семьи, любви и верности! Позабудьте возможные обиды и просто обнимите своих родных! Помните, они самое ценное, что у нас есть! Они и есть вся наша жизнь! Счастья, легкости и мира в каждый дом!», - поздравил Денис Клявер.
Фото: Instagram
«Старайтесь не обижать друг друга и находите в семье компромиссы, Всем семьи, любви и верности», - пожелали Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова.
«С днем семьи, любви и верности! Цените каждое мгновение, проведённое рядом с родными. В жизни любой семьи случаются испытания, но все они преодолеваются, пока в доме царит небезразличие, любовь и преданность. Давайте помнить об этом каждый день и любить друг друга», - поздравила актриса Екатерина Волкова.
Фото: Instagram
У Сергея Безрукова сегодня двойной праздник – День семьи и день рождения жены, режиссера Анны Матисон. Ей исполнилось 36 лет.
«У Анечки сегодня ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!!!!!! Празднуем!!!!! Всем СЧАСТЬЯ и ЛЮБВИ,Дорогие мои,Хоррошие!!!!!!», - написал актер.
«С Днем семьи, любви и верности. Один из самых любимых праздников. Я всегда благодарю Бога за семью, именно любовь семьи делает меня счастливой», - написала в Instagram Мария Погребняк.
Фото: Instagram
«Друзья, всех с праздником семьи, любви и верности. Будьте семейными, любимыми и верными», - поздравил Михаил Галустян под фото с женой и детьми.
Фото: Instagram
«Мы поздравляем вас с прекрасным и очень важным праздником- С Днем Семьи, Любви и Верности. Берегите ваших родных, близких и самых любимых!», - написала Алсу на странице дочери Микеллы.
Фото: Instagram
«Стас+Лена+Ника+Саша. наша семейная формула», - поздравила модель Елена Кулецкая.
«С днем семьи,любви и верности!!!», - поздравил олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин под фото с женой Татьяной Татьмяниной и дочками.
Фото: Instagram
А вы отмечаете День семьи, любви и верности?
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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