8 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Наташа Королева поздравила Сергея Жукова с тем, что он снял свой сериал, главные роли в котором исполнили Лолита, Наташа Королева, Даня Милохин, Дима Билан. «Я восхищаюсь творческим потенциалом своих друзей, как они его реализуют, создавая интересный контент!» — написала певица в блоге.

Николай Цискаридзе и Марина Неелова записали трогательное видеопоздравление с днем рождения для Алисы Фрейндлих. 8 декабря звезде советского кино исполнилось 87 лет.