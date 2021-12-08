8 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/koroleva__star
Наташа Королева поздравила Сергея Жукова с тем, что он снял свой сериал, главные роли в котором исполнили Лолита, Наташа Королева, Даня Милохин, Дима Билан. «Я восхищаюсь творческим потенциалом своих друзей, как они его реализуют, создавая интересный контент!» — написала певица в блоге.
Николай Цискаридзе и Марина Неелова записали трогательное видеопоздравление с днем рождения для Алисы Фрейндлих. 8 декабря звезде советского кино исполнилось 87 лет.
Стас Пьеха опубликовал фото, на котором позирует в образе гангстера — с массивной цепью на шее и тонкими усиками.
Лариса Долина удивила поклонников очередным бьюти-преображением, а также новым стихотворением собственного сочинения. Подписчики оценили и красоту, и писательский талант любимой певицы.
Филипп Киркоров продолжает рассказывать, как прошло празднование 10-летия его дочери Аллы-Виктории. Поп-король признался, что после праздника их семья стала больше.
Саша Бортич разместила в Instagram милое фото с подросшим сыном Александром. «Не сломайте сердечки о фото», — предупредила подписчиков счастливая мать.
Ирина Пегова грустит о закончившемся отпуске на берегу моря: «Не…. Неужели мои маленькие каникулы подошли к концу?! 5 дней — это идеальный вариант для перезагрузки и переключения каналов!»
Наталья Гулькина показала, какое развлечение нашли ее многочисленные питомцы. За окном квартиры певицы установили кормушку для птиц, и все ее коты усаживаются возле окна как в кинотеатре.
Ксения Собчак, недавно побывавшая в США, продолжает восторгаться заокеанскими красотами и рассказывать о своей поездке.
Владимир Пресняков опубликовал брутальное фото с сыновьями — со старшим Никитой и средним Артемом.
Юлия Барановская на днях отметила 16-летие старшего сына Артема. А теперь она показала, как прошел их веселый праздник. Было все: гости, шары, торт, фейерверки и даже битье тарелок на счастье.
Янис Тимма пожаловался на травлю СМИ после того, как стало известно, что клуб не продлил с ним контракт. Муж Анны Седоковой негодует, почему на него все так накинулись, и сетует, что он оказался не нужен команде. По его словам, он сам решил сменить место работы и теперь рассматривает три приглашения.
Многочисленная семья Михалковых поздравила с днем рождения Артема Михалкова. «Тема, мой дорогой и любимый, каждый раз, когда я о тебе думаю, я начинаю улыбаться. Твое чувство юмора, твоя тонкость, твоя порядочность, твое умение сглаживать все острые внутрисемейные и не только ситуации у меня вызывают восхищение! Я считаю, что ты совершенно заслуженно окружен такой любовью! Мы с Надей всегда подозревали, что ты любимчик. Я тебе желаю здоровья, радости и, конечно, терпения со всеми нами! С твоим Новым годом», — написала в Instagram Анна Михалкова и показала фото из семейного альбома.
Денис Клявер показал подросшего сына Даниэля и любимую собаку в новогоднем наряде. Певец поинтересовался, все ли уже нарядили елки или эти приятные хлопоты у его подписчиков только впереди.
Атмосфера праздника воцарилась и в доме Станислава Бондаренко. Он с женой и детьми устроил новогоднюю фотосессию возле большой елки.
Фигурист и тренер Александр Жулин показал нежное фото с женой Натальей Михайловой. И, судя по снимку, спортсмен устроил любимой свидание.
Фото и видео: Instagram