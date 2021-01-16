79-летняя Вивьен Вествуд облачилась в открытое мини для защиты экологии: «Дива!»
Фото: @viviennewestwood / Instagram
Провокационный ролик и фото модельер опубликовала в Instagram. В съемке Вивьен Вествуд оголилась, чтобы привлечь внимание к проблемам окружающей среды — изменению климата. Основательница бренда Vivienne Westwood примерила откровенное «инопланетное» мини-платье и собрала немало комплиментов от поклонников, которые назвали ее «Дивой!» и «Королевой». Вивьен свойственны подобные провокационные перфомансы. Летом 2020 года она стала «канарейкой» нв акции протеста против экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США.
Напомним, Вествуд известна не только как модельер, но и как активный участник всевозможных эко-движений, акций на тему климата и экологии. Об этом она подробно рассказала в документальном фильме режиссера Лорна Такера «Вествуд: панк, икона, активист».
К слову, недавно мы писали, как Маша Цигаль, Лукерья Ильяшенко и другие звезды оценили новый фильм о Вивьен Вествуд. В Москве состоялась премьера документального фильма о дизайнере.
А вам понравился образ Вивьен Вествуд? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @viviennewestwood / Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!