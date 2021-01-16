79-летняя Вивьен Вествуд облачилась в открытое мини для защиты экологии: «Дива!»

Напомним, Вествуд известна не только как модельер, но и как активный участник всевозможных эко-движений, акций на тему климата и экологии. Об этом она подробно рассказала в документальном фильме режиссера Лорна Такера «Вествуд: панк, икона, активист».

К слову, недавно мы писали, как Маша Цигаль, Лукерья Ильяшенко и другие звезды оценили новый фильм о Вивьен Вествуд. В Москве состоялась премьера документального фильма о дизайнере.

А вам понравился образ Вивьен Вествуд? Делитесь своим мнением в комментариях!