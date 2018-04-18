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Маша Цигаль, Лукерья Ильяшенко и другие звезды оценили новый фильм о Вивьен Вествуд

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Маша Цигаль
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В Москве состоялась премьера документального фильма о Вивьен Вествуд.

17 апреля, за два дня до выхода в российский прокат, в рамках совместного фестиваля Пионера и Mastercard «Бесценные города в кино» состоялась премьера фильма Лорны Такер «Вествуд: панк, икона, активист». В кинотеатре «Пионер» были замечены Маша Цигаль, Лукерья Ильяшенко, Ольга Свиблова, Виктория и Антон Борисевичи, Игорь Гаранин, Илья Бачурин, Евгений Заболотный, Дмитрий Логинов, Юрий Столяров, Константин Гайдай, Катя Добрякова, Наталья Туровникова, Ольга Ефремова и другие звезды.

Документальная лента Лорны Такер рассказывает о жизни и карьере Вивьен Вествуд — легендарного дизайнера, истинной панк-дивы, создательницы лондонского стиля, совершившей переворот в фэшн-культуре. Слава Вивьен, набравшая обороты одновременно с британским панком, в отличие от него не растворилась в истории, продолжив расти.

В фильм о королеве британского дизайна режиссер Лорна Такер включила интервью с другими дизайнерами, сотрудниками Вествуд, друзьями и семьей, в том числе с сыновьями Вивьен: Джо Корром и Беном Вествудом. Также в фильме раскрываются подробности романа Вествуд с одиозным продюсером группы Sex Pistols и основателем магазина Punk Малкольмом Маклареном, который в 1970-х был гражданским мужем Вивьен, демонстрируются не публиковавшиеся ранее наброски для будущих коллекций, а также фото и видео из личных архивов дизайнера.

Фильм «Вествуд: панк, икона, активист» в прокате с 19 апреля.

Фото: архивы пресс-служб

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