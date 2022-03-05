77-летняя поэтесса отреклась от романа с Прохором Шаляпиным

77-летнюю Аллу Пеняеву и 38-летнего Прохора Шаляпина связывали близкие отношения много лет назад. Тогда артист был совсем молод и только начинал свою певческую карьеру. Мудрая женщина, которая обладала нужными связями и средствами помогала юному исполнителю делать первые шаги в шоу-бизнесе.

Но пластический хирург артиста рассказал общественности, что певец решил вернуться к бывшей возлюбленной вскоре после смерти супруги Татьяны Дэвис от коронавируса. Сам Прохор отрицает слухи о романе между ним и Аллой.

Пожилая женщина тоже не подтвердила, что у нее с Шаляпиным существует романтическая связь. Но отметила, что их отношения для нее очень ценны. «Чистые, красивые, искренние отношения неземные у нас. У нас не было никогда грязных отношений. Неужели не понимаете, у меня дочка — его ровесница! А глупые люди пишут какую-то грязь. Он — самый лучший и добрый друг», — призналась Алла PopcornNews.

Алла также отрицает любую интимную связь с артистом. «Никогда, клянусь жизнью, у меня с ним не было никаких интимных отношений. Я взрослая женщина. У меня были два мужа. Но никогда у меня не было телесных отношений с ним. Я больная что ли? Мы не просто друзья, а родные друзья. Я любила его бабулю, люблю его маму, царицу российскую».