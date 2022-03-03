Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о романе с 77-летней поэтессой Аллой Пеняевой

К слову, Алла Пеняева и Прохор Шаляпин действительно были вместе много лет назад. Еще 20 лет назад, когда музыкант только переехал в Москву, Алла забрала его под свое крыло. Пеняева раньше работала помощницей Юрия Лужкова, соответственно, неплохо зарабатывала, имела полезные связи и не стеснялась ими пользоваться. Она сделала все, чтобы помочь юному Шаляпину с продвижением по карьерной лестнице. Именно благодаря ей артист начал активно покорять шоу-бизнес и добился успеха. После расставания Прохор и Алла остались друзьями.

Сам музыкант уверяет, что после смерти последней жены ему не до отношений. По словам Шаляпина, ему нужно время, чтобы окончательно прийти в себя после трагедии.