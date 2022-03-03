Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о романе с 77-летней поэтессой Аллой Пеняевой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: instagram/ shalyapin_official
О том, что Прохор Шаляпин состоит в отношениях с Аллой Пеняевой, рассказал в личном блоге пластический хирург Карл Тавберидзе, к которому артист неоднократно обращался. «Прохор нашел свое счастье с Аллочкой и доказал, что возраст — не помеха для настоящей любви!» — заявил врач.
Однако эти слова оказались ложью. Как заверил Прохор, данная новость не более чем фейк. Музыкант опроверг слухи о новом романе и посмеялся над тем, кто их пустил: «Аллу люблю и уважаю — она золотой человек, мой давний близкий друг. Этот фейк не более чем пиар хирурга. Еду в поезде, читаю и диву даюсь», — написал Шаляпин в личном блоге.
Фото: instagram/ shalyapin_official
К слову, Алла Пеняева и Прохор Шаляпин действительно были вместе много лет назад. Еще 20 лет назад, когда музыкант только переехал в Москву, Алла забрала его под свое крыло. Пеняева раньше работала помощницей Юрия Лужкова, соответственно, неплохо зарабатывала, имела полезные связи и не стеснялась ими пользоваться. Она сделала все, чтобы помочь юному Шаляпину с продвижением по карьерной лестнице. Именно благодаря ей артист начал активно покорять шоу-бизнес и добился успеха. После расставания Прохор и Алла остались друзьями.
Сам музыкант уверяет, что после смерти последней жены ему не до отношений. По словам Шаляпина, ему нужно время, чтобы окончательно прийти в себя после трагедии.
Фото: Instagram