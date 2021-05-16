76-летняя Раиса Рязанова обрела сестер и брата с помощью теста ДНК

Год назад народная артистка РФ Раиса Рязанова потеряла сына. 51-летний мужчина скончался внезапно, причиной стал оторвавшийся тромб. На похоронах несчастная мать, пережившая своего ребенка, от горя была буквально серого цвета. Знала ли она, что совсем скоро обретет большую семью?

В субботнем эфире программы «Секрет на миллион», куда была приглашена Раиса Ивановна, был сделан ДНК-тест. Женщина по имени Татьяна Улыбышева, которую редакторы представили звезде фильма «Москва слезам не верит» как предполагаемую сестру, в действительности оказалась родственницей артистки.

«Вероятность того, что у вас один отец, составляет 99,9%», - сообщила специалист по ДНК Дарья Попова.

Таким образом, Раиса Рязанова обрела сестру, но не только ее. Новоиспеченная родственница сообщила: в городе Мичуринске Тамбовской области ее ждут сестра по имени Зоя и брат Александр.

«Вы подарили не миллион, это просто жизнь моя дальнейшая. Мне надо прожить еще 77 лет, чтобы все это воспринять, очухаться. Потому что это другое состояние, мое личное. Это сценарий надо писать, потому что такого не бывает», - прокомментировала растроганная артистка.

Также у Раисы Ивановны есть еще одна сестра по отцу - Людмила.