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72-летний Петросян увлекся уколами красоты ради молодой помощницы

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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СМИ обсуждают внешность Евгения Петросяна.

Слухи о романе 72-летнего Евгения Петросяна и 29-летней помощницы наделали немало шума в Сети. Поговаривают, что мужчина решился на развод с супругой из-за беременности своей подруги. А еще — что юморист увлекся уколами красоты ради того, чтобы выглядеть моложе.

То, что они разошлись, могло произойти в любой момент. Тут обстановку подогрела, вероятно, та девушка своим вниманием к нему. Я мало на нее обращал внимания. Но что они делают с нами, стариками, молодые! Прельщают, хочется тоже козликом попрыгать. Евгений Ваганович сейчас молодится, это заметно. Он всегда перед молодыми женщинами взбадривался очень, — рассказал коллега артиста, писатель-сатирик Леонид Французов.

«Евгений Ваганович рядом с ней действительно омолодился. Она начала его водить не только на гламурные мероприятия, но и в бутики, салоны красоты. По ее совету ему колют ботокс. Он посвежел, морщинки расправились... Таня сказала ему: "Вы должны отдыхать только на спа-курортах! Я в этом разбираюсь, буду вас сопровождать". Он и сам всегда увлекался массажем лица и ног. Но Таня подсказала ему самые последние новинки косметологии, что надо делать уколы красоты. И он стал ходить на масочки, уход за лицом, педикюр», — цитирует «КП» бывший редактор Петросяна.

Напомним, что будущая избранница Петросяна приехала из Тулы десять лет назад и устроилась в его театр, где сделала карьеру. Под ее влиянием 72-летний юморист стал посещать светские мероприятия и завел страничку в Instagram. Петросян также стал завсегдатаем тренажерного зала, СПА-курортов, ценителем изысканных французских и насыщенных итальянских блюд.

Фото: globallookpress

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