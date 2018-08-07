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«Мать проговорилась»: в Сети обсуждают беременность молодой помощницы 72-летнего Евгения Петросяна

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Евгений Петросян

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Ходят слухи, что 29-летняя Татьяна Брухунова, которую подозревают в романе с 72-летним Евгением Петросяном, ждет от него ребенка.

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко после 33 лет брака потряс всю страну. Оказалось, что юмористы уже давно не живут вместе, однако расстаться официально решили лишь сейчас. Журналисты нашли и предполагаемую разлучницу — говорят, сердце Евгения Вагановича покорила его же личная ассистентка Татьяна Брухунова, и влюбленных не смутила 43-летняя разница в возрасте.

Однако земляки Татьяны уверены, что дело тут не только в том, что Елена Степаненко наконец уличила мужа в измене. «Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться», — рассказал «Комсомольской правде» житель дома в Туле, где выросла Брухунова (мужчина предпочел остаться анонимным).

О самой Татьяне известно мало: защитив диплом на факультете менеджмента Московского университета культуры и искусств, Брухунова поступила на работу в театр Евгения Петросяна. Там она за несколько лет сделала успешную карьеру, сперва став правой рукой артиста, а затем — директором театра. Никого не напоминает?

Фото: East News, Facebook

Видео: Instagram

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