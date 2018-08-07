«Мать проговорилась»: в Сети обсуждают беременность молодой помощницы 72-летнего Евгения Петросяна

Развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко после 33 лет брака потряс всю страну. Оказалось, что юмористы уже давно не живут вместе, однако расстаться официально решили лишь сейчас. Журналисты нашли и предполагаемую разлучницу — говорят, сердце Евгения Вагановича покорила его же личная ассистентка Татьяна Брухунова, и влюбленных не смутила 43-летняя разница в возрасте.

Однако земляки Татьяны уверены, что дело тут не только в том, что Елена Степаненко наконец уличила мужа в измене. «Соседи говорят, что Таня беременна. Вроде бы ее мать кому-то проговорилась, мол, не знает, как к такой ситуации относиться», — рассказал «Комсомольской правде» житель дома в Туле, где выросла Брухунова (мужчина предпочел остаться анонимным).