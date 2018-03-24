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72-летний отец и 30-летняя сводная сестра миллиардера Илона Маска стали родителями

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Фото из Facebook Яны Безуиденхут
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СМИ сообщили о скандале в семье 46-летнего бизнесмена Илона Маска.

46-летний бизнесмен Илон Маск, бывший (а, возможно, и нынешний) бойфренд Эмбер Херд, предпочитает лишний раз не вспоминать о своем отце и отказывается от контактов с ним. В интервью он не раз называл Эррола Маска «сущим злом», несмотря что после развода именно отец воспитывал маленького Илона. История, которая всплыла в СМИ, заставила бизнесмена еще раз покраснеть за своего родственника.

Второй супругой Эррола стала Хайди Безуиденхут, которая воспитывала четырехлетнюю дочь Яну. Именно она, после развода мамы с отчимом (пара распалась спустя 18 лет совместной жизни), закрутила с ним роман.

Десять месяцев назад Яна родила пожилому бойфренду сына Эллиота, сообщает издание The Daily Mail.

Отцовство было доказано по запросу самого Эррола, с помощью теста ДНК. Этот ребенок стал вторым для 30-летней женщины. Кто является отцом ее дочери Эмили, история умалчивает.

Фото: globallookpress, facebook, instagram

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