В СМИ появились свежие кадры пары, официально расставшейся в августе этого года.

Об отношениях голливудской актрисы Эмбер Херд и миллиардера Илона Маска стало известно в апреле 2016 года, однако менее чем через полтора года пара рассталась. Не так давно СМИ сообщили о предполагаемом возобновлении романа знаменитостей — пару заметили в одном из любимых кафе, а на днях папарацци застали бывших влюбленных за поцелуями.

Инсайдер из окружения пары поспешил опровергнуть домыслы журналистов: «Нет, они не вместе. Эмбер пригласила Илона позавтракать в любимое кафе, а поцеловались они на прощание и разъехались в разные стороны».