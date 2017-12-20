Снова вместе? Папарацци застали Эмбер Херд и Илона Маска за поцелуями
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В СМИ появились свежие кадры пары, официально расставшейся в августе этого года.
Об отношениях голливудской актрисы Эмбер Херд и миллиардера Илона Маска стало известно в апреле 2016 года, однако менее чем через полтора года пара рассталась. Не так давно СМИ сообщили о предполагаемом возобновлении романа знаменитостей — пару заметили в одном из любимых кафе, а на днях папарацци застали бывших влюбленных за поцелуями.
Инсайдер из окружения пары поспешил опровергнуть домыслы журналистов: «Нет, они не вместе. Эмбер пригласила Илона позавтракать в любимое кафе, а поцеловались они на прощание и разъехались в разные стороны».
Напомним, Илон Маск в одном из последних интервью признался, что тяжело переживал разрыв с актрисой: «Меня убивает то, что я ложусь спать в одиночестве. Я прекрасно знаю, каково это — находиться в пустом большом доме, слышать эхо от своих шагов, ложиться в кровать, а рядом никого нет». По словам изобретателя автомобиля Tesla, Эмбер была его настоящей любовью.
Фото: eastnews, globallookpress