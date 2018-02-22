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Фото из Instagram Александры Михалковой
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Друзья и близкие поздравляют внучку Никиты Михалкова с рождением первенца.

В большом семействе Михалковых пополнение! 25-летняя студентка МГАХИ имени Сурикова Александра Михалкова родила ребенка, сделав 51-летнего ресторатора Степана Михалкова и бывшую модель Аллу Сивакову дедушкой и бабушкой, а 72-летнего Никиту Михалкова и 73-летнюю актрису Анастасию Вертинскую — прадедушкой и прабабушкой. Близкие к семейству источники сообщили, что родился мальчик.

«Когда дочь рожает тебе внука, невольно вспоминаются моменты из недавнего прошлого. Кажется, что недавнего», — прокомментировал счастливый дед.

Отец ребенка — актер Петр Скворцов, ставший широко известным благодаря фильму «Ученик». Инсайдеры сообщили корреспондентам журнала «СтарХит», что все ближайшее время молодые родители посвятят малышу.

Поздравляем семью!

Фото: globallookpress

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