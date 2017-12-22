Горько! Беременная внучка Никиты Михалкова вышла замуж
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25-летняя Александра Михалкова вышла замуж за актера Петра Скворцова.
Совсем скоро в семье Никиты Михалкова случится радостное событие: знаменитый режиссер впервые станет прадедушкой — его внучка Александра (дочь Степана Михалкова и Аллы Сиваковой) беременна. Сегодня же стало известно, что будущая мама узаконила отношения со своим возлюбленным — звездой фильма Кирилла Серебренникова «Ученик» актером Петром Скворцовым. Об этом важном шаге пара сообщила в социальных сетях.
Стоит отметить, что Александра предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В начале осени студентка МГАХИ им. Сурикова посредством Instagram сообщила о своем интересном положении, однако имя отца малыша долгое время оставалось в секрете.
Напомним, 25-летняя Александра — дочь Степана Михалкова от первого брака. Кроме нее у ресторатора трое детей: 18-летний Василий и 15-летний Петр от Аллы Сиваковой и Лука, родившийся весной этого года в браке с Елизаветой Ильиной.
Фото: instagram