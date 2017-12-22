25-летняя Александра Михалкова вышла замуж за актера Петра Скворцова.

Совсем скоро в семье Никиты Михалкова случится радостное событие: знаменитый режиссер впервые станет прадедушкой — его внучка Александра (дочь Степана Михалкова и Аллы Сиваковой) беременна. Сегодня же стало известно, что будущая мама узаконила отношения со своим возлюбленным — звездой фильма Кирилла Серебренникова «Ученик» актером Петром Скворцовым. Об этом важном шаге пара сообщила в социальных сетях.

Александра Михалкова и Петр Скворцов

Стоит отметить, что Александра предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В начале осени студентка МГАХИ им. Сурикова посредством Instagram сообщила о своем интересном положении, однако имя отца малыша долгое время оставалось в секрете.

Публикация от Sasha Mikhalkova (@sashamikhalkova) Окт 1, 2017 at 7:18 PDT