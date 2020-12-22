71-летняя Вера Вонг удивила образом в черных чулках и огромных меховых наушниках
Фото: www.instagram.com/verawang/?hl=ru
71-летняя дизайнер Вера Вонг, которая известна по всему миру своими роскошными свадебными нарядами, не перестает удивлять в Instagram своих подписчиков стильными образами, совсем не характерными для такого возраста, но которые очень гармонично выглядят на ней. Впрочем, многие поклонники и вовсе не верят, что ей уже за 70.
На этот раз Вонг примерила смокинг оверсайз в мужском стиле поверх белой принтованной футболки, в сочетании с черными чулками, которые подчеркнули стройные ноги, и белыми лодочками. Отдельным акцентом в образе стали огромные черно-белые меховые наушники.
Наряд Веры заслужил много лайков и восхищенных комментариев:
«Потрясающе!», «Королева», «Выглядите великолепно, Вера», «Смокинг наше все!», «Какие шикарные ноги», «Вы просто совершенство», «Восхитительная», «Богиня», «Образ просто потрясающий, обожаю такие наушники», «Икона стиля, снова и снова», «Какой милый щеночек на заднем плане. Наверное, он ревнует, ведь ваши наушники больше, чем он», «Как же мне нравится этот образ», «Невероятная женщина».
Фото и видео: Instagram Веры Вонг
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