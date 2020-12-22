71-летняя Вера Вонг удивила образом в черных чулках и огромных меховых наушниках

71-летняя дизайнер Вера Вонг, которая известна по всему миру своими роскошными свадебными нарядами, не перестает удивлять в Instagram своих подписчиков стильными образами, совсем не характерными для такого возраста, но которые очень гармонично выглядят на ней. Впрочем, многие поклонники и вовсе не верят, что ей уже за 70.

На этот раз Вонг примерила смокинг оверсайз в мужском стиле поверх белой принтованной футболки, в сочетании с черными чулками, которые подчеркнули стройные ноги, и белыми лодочками. Отдельным акцентом в образе стали огромные черно-белые меховые наушники.