70-летняя София Ротару тайно вышла замуж?

Рядовая беседа Сергея Зверева с поклонниками обернулась скандалом. Шоумен проговорился о тайной свадьбе Софии Ротару, это заметили представители СМИ и активно обсуждают секрет 70-летней звезды.

На вопрос, мог ли он предложить руку и сердце Софии, Сергей ответил: «Ротару? Разве она свободная? Она втихаря замужем. Она же такая роскошная», — цитирует журнал «Зажигай». Что именно он имел в виду, эпатажный стилист не уточнил, от дальнейших обсуждений отказался.

Сама же артистка о личной жизни предпочитает не говорить после того, как в 2002 году потеряла мужа. Анатолий Евдокименко так и не оправился от тяжелого инсульта. Единственный мужчина, с которым она нежно обнимается на фотографиях, — Руслан Евдокименко, ее сын, которому 22 сентября исполнится 50 лет. Отдыхает она с ним же, в компании его жены Светланы и внуков — Анатолия и Софии. В тот раз звезда отправилась на тропические острова в компании младшей сестры — 59-летней Аурики Ротару. Лишь по одной фотографии можно предположить, что их сопровождает мужчина.