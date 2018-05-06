Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

7 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

1 / 10
Фото из Instagram Марьяны Спивак
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Марьяна Спивак поздравила сына: «3 года сыну!!!! Три года счастья!!!!! Три года снова обретенного детства, и с каждым днем все интересней))) спасибо тебе, Барагоз. Ты самое невероятное приключение в моей жизни)) С днем рождения тебя, Любовь моя!!!!!!! @burbuton , любимый, спасибо!!!!»

Анастасия Стоцкая поделилась нежной фотографией: «Доченька моя, подарок небес, сегодня тебе годик». Анна Нетребко похвасталась сыном: «Привет, Майкл». А Натали — порадовала забавным видеороликом.

Игорь Николаев поделился кадрами жены и дочки:

Юлии Такшиной идет материнство: «Партнер мой прекрасный))) этому ангелу всего месяц, а в кадре себя ведёт как настоящий профессионал! Кто сказал, что детей тяжело снимать?! Это такое счастье, когда малыши в кадре)))»

Яне Рудковской — тоже: поклонники сравнивают ее с девочкой-подростком на фото с сыном.

Алла Довлатова искупалась в море: «Все ура! Мы открыли купальный сезон в Чёрном море! Вода +18».

Юлия Ковальчук встретилась с друзьями юности: «Перемыли сегодня с Жаником @milimeroff_official косточки всем, с кем работали еще в начале 2000-х)! Мой личный хит-парад своих коллег: Премьер-Министр, Иванушки, Динамит, Гости из будущего, HI-FI и мои любимые Блестящие)) а вы кого слушали в нулевых????»

Ким Кардашьян и Виктория Боня показали, как они выглядели в колледже и школе. А Наталья Водянова продемонстрировала, как вблизи выглядит ее макияж для вечеринки.

Фото: instagram

Гороскоп