7 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Марьяна Спивак поздравила сына: «3 года сыну!!!! Три года счастья!!!!! Три года снова обретенного детства, и с каждым днем все интересней))) спасибо тебе, Барагоз. Ты самое невероятное приключение в моей жизни)) С днем рождения тебя, Любовь моя!!!!!!! @burbuton , любимый, спасибо!!!!»

Анастасия Стоцкая поделилась нежной фотографией: «Доченька моя, подарок небес, сегодня тебе годик». Анна Нетребко похвасталась сыном: «Привет, Майкл». А Натали — порадовала забавным видеороликом.