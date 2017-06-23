68-летний Валерий Леонтьев похвастался новой виллой в Майами
На протяжении последних нескольких лет легенда российской поп-сцены Валерий Леонтьев был сильно занят. Он строил дом на побережье Атлантического океана. На днях музыкант наконец пригласил друзей на новоселье, и один из них поделился подробностями с прессой.
«Как заходишь на порог, сразу видно — дом Леонтьева! Интерьер выполнен в стиле сафари. На стенах висят леопардовые и тигровые шкуры, а на полках красуются статуэтки африканских животных. Мебель тоже пятнистая», — рассказал он изданию «СтарХит».
«Валера лично принимал участие в разработке оформления, нанимал лучших профессионалов своего дела. В новом жилище несколько спален, большой гостиный зал, отдельные ванные. Очень приятно выходить вечером на веранду: во дворе у него необычные фигурные кусты. Ландшафтные дизайнеры постарались. Также в доме есть тренажерный зал. Валера очень трепетно относится к здоровью, держит себя в форме», — цитирует журнал слова инсайдера.
Помимо этого дома у Валерия есть вилла площадью 280 кв.м. в престижном районе Корал-Гейблз, где обитают богатые выходцы из России, особняк в Испании, просторная квартира в Москве.
Фото: globallookpress.com