Инсайдер рассказал, как выглядит новый дом известного музыканта

На протяжении последних нескольких лет легенда российской поп-сцены Валерий Леонтьев был сильно занят. Он строил дом на побережье Атлантического океана. На днях музыкант наконец пригласил друзей на новоселье, и один из них поделился подробностями с прессой.

«Как заходишь на порог, сразу видно — дом Леонтьева! Интерьер выполнен в стиле сафари. На стенах висят леопардовые и тигровые шкуры, а на полках красуются статуэтки африканских животных. Мебель тоже пятнистая», — рассказал он изданию «СтарХит».