Западные СМИ обсуждают помолвочное кольцо Алехандры Сильвы.

Звездные сплетники замерли в ожидании! На недавних снимках Ричарда Гира и Алехандры Сильвы внимательные журналисты заметили помолвочное кольцо. Пара пока не делала официального заявления, но все и так ясно.

Эти двое вместе более двух лет, и до сих пор окружающие замечают, с какой нежностью мужчина относится к своей избраннице. Разница в возрасте, ведь Ричарду 68, а Алехандре всего 34, их не волнует.