68-летний Ричард Гир решил жениться на 34-летней возлюбленной
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Западные СМИ обсуждают помолвочное кольцо Алехандры Сильвы.
Звездные сплетники замерли в ожидании! На недавних снимках Ричарда Гира и Алехандры Сильвы внимательные журналисты заметили помолвочное кольцо. Пара пока не делала официального заявления, но все и так ясно.
Эти двое вместе более двух лет, и до сих пор окружающие замечают, с какой нежностью мужчина относится к своей избраннице. Разница в возрасте, ведь Ричарду 68, а Алехандре всего 34, их не волнует.
Фото: globallookpress