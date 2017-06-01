В прошлом году 67-летнй Ричард Гир развелся с Кэри Лоуэлл спустя одиннадцать лет брака. Но актер один не остался и нашел счастье в отношениях с 33-летней журналисткой Алехандрой Сильва. Пара вместе уже два года. Они давно живут вместе и охотно посещают светские мероприятия.

Накануне Гир вместе с молодой возлюбленной появился на премьере фильма «Норман» в Мадриде. Пара без стеснения позировала фотографам, обнималась, а сам Ричард не мог оторвать взгляда от любимой, демонстрируя свои чувства.

Для выхода в свет спутница артиста выбрала длинное платье в черно-белую полоску, дополнив образ аккуратными аксессуарами. Гир, в свою очередь, был как всегда элегантен и предпочел классический черный костюм.

О нынешней девушки голливудского актера известно немного. Алехандра родилась в Испании, получила образование в Великобритании. Была замужем за американским миллионером Робертом Фридлендом, от которого родила сына.

Фото: globallookpress.com