66-летняя экс-супруга Прохора Шаляпина вновь выходит замуж за молодого избранника

Лариса Копенкина объявила о своей помолвке – женщина нашла себе нового возлюбленного, который также младше нее.

Так, утром 20 сентября Лариса Копенкина и ее новый возлюбленный Василий Райский подали заявление в ЗАГС. К зданию будущие молодожены подъехали на мотоцикле.

А свою помолвку они отметили шикарной вечеринкой, которую устроили для близких и друзей в одном из караоке столицы. На протяжении всего вечера пара не отходила друг от друга, а мужчина еще раз громко сделал предложение своей возлюбленной прямо со сцены, как рассказывает СтарХит.