66-летняя экс-супруга Прохора Шаляпина вновь выходит замуж за молодого избранника
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Фото: @larakopenkina
Лариса Копенкина объявила о своей помолвке – женщина нашла себе нового возлюбленного, который также младше нее.
Так, утром 20 сентября Лариса Копенкина и ее новый возлюбленный Василий Райский подали заявление в ЗАГС. К зданию будущие молодожены подъехали на мотоцикле.
А свою помолвку они отметили шикарной вечеринкой, которую устроили для близких и друзей в одном из караоке столицы. На протяжении всего вечера пара не отходила друг от друга, а мужчина еще раз громко сделал предложение своей возлюбленной прямо со сцены, как рассказывает СтарХит.
Интересно, что этой весной Шаляпин и Копенкина вместе провели отпуск в Сочи, удивив поклонников, которые даже заподозрили, что у пары вновь возник роман. Однако эти слухи автоматически сошли на нет после того, как стало известно о свадьбе Шаляпина. Женился музыкант в США, а его избранницей стала 42-летняя канадская бизнес-вумен и миллионерша Татьяна Дэвис. Наслаждались счастливой семейной жизнью они недолго, вскоре после свадьбы жена Прохора оказалась в больнице с коронавирусом.
Фото: Instagram Ларисы Копенкиной