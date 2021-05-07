Прохор Шаляпин отдохнул в Сочи с Ларисой Копенкиной

37-летний артист вместе с 65-летней предпринимательницей отправились в романтическое путешествие на Красную Поляну. Судя по кадрам в социальной сети, они ходили на экскурсии, в рестораны. В роликах Лариса выглядит очень счастливой, шутит и смеется.

При этом поклонники пришли в недоумение от подобного отдыха Копенкиной и Шаляпина. В комментариях они вспомнили, что недавно Прохор подогревал слухи о своем романе с внучкой знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко — Еленой Королевой, которая даже подтвердила их роман. Однако некоторые фанаты певца и бизнесвумен были рады их совместному отдыху. По их словам, Прохор вернулся к Копенкиной, это — судьба.