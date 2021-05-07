Прохор Шаляпин отдохнул в Сочи с Ларисой Копенкиной
Фото: Instagram/@shalyapin_official
37-летний артист вместе с 65-летней предпринимательницей отправились в романтическое путешествие на Красную Поляну. Судя по кадрам в социальной сети, они ходили на экскурсии, в рестораны. В роликах Лариса выглядит очень счастливой, шутит и смеется.
При этом поклонники пришли в недоумение от подобного отдыха Копенкиной и Шаляпина. В комментариях они вспомнили, что недавно Прохор подогревал слухи о своем романе с внучкой знаменитой советской актрисы Людмилы Гурченко — Еленой Королевой, которая даже подтвердила их роман. Однако некоторые фанаты певца и бизнесвумен были рады их совместному отдыху. По их словам, Прохор вернулся к Копенкиной, это — судьба.
Фото: Instagram/@shalyapin_official
В декабре 2019 года Шаляпин заявил о расставании с бывшей супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. По словам артиста, между ними накопилось множество обид и недопониманий, и он не смог «оправдать ожиданий» партнерши. Исполнитель, который уже был дважды женат, признался, что не хочет больше портить жизнь Виталине и отнимать у нее время. Артист также пожелал своей подруге «встретить такого человека, который сможет сделать ее по-настоящему счастливой».
После развода с Арменом Джигарханяном Цымбалюк-Романовская завязала роман с Шаляпиным, который к тому моменту развелся с пожилой миллионершей Ларисой Копенкиной. По словам Прохора Шаляпина, впервые он женился в возрасте 18 лет на женщине старше себя, имя которой скрывает.
Фото: Instagram/@shalyapin_official
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