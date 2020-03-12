62-летняя Шэронс Стоун в платье с экстремальным декольте появилась на обложке популярного журнала

Во время съемок Шэрон позировала в черном платье с экстремальным декольте от индийского дизайнера Bibhu Mohapatra, в колье Forevermark и обуви бренда EGO.

Стилисты нанесли Шэрон Стоун неяркий макияж нежных оттенков, подчеркнувших ее природную красоту, а волосы собрали назад.