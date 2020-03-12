62-летняя Шэронс Стоун в платье с экстремальным декольте появилась на обложке популярного журнала
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Во время съемок Шэрон позировала в черном платье с экстремальным декольте от индийского дизайнера Bibhu Mohapatra, в колье Forevermark и обуви бренда EGO.
Стилисты нанесли Шэрон Стоун неяркий макияж нежных оттенков, подчеркнувших ее природную красоту, а волосы собрали назад.
Шэрон Стоун по красоте и харизме может дать фору многим молодым голливудским актрисам. Правда, в одном из недавних интервью Шэрон призналась, что переживала из-за кризиса среднего возраста, когда 40-45-летние актрисы остаются без работы. Но сейчас она приняла свой возраст и наслаждается им. К тому же ее не оставляют без внимания: обложки с ее изображением выходят с завидной регулярностью.
Фото: Instagram, East News, Getty Images
Видео: Harper's Bazaar India
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