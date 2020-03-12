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62-летняя Шэронс Стоун в платье с экстремальным декольте появилась на обложке популярного журнала

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Шэрон Стоун

Фото: Getty Images

Звезда фильма «Основной инстинкт» Шэрон Стоун в свои годы остается востребованной моделью и продолжает волновать мужское. Вечно молодая актриса появилась на обложке журнала Harper's Bazaar India.

Во время съемок Шэрон позировала в черном платье с экстремальным декольте от индийского дизайнера Bibhu Mohapatra, в колье Forevermark и обуви бренда EGO.

Стилисты нанесли Шэрон Стоун неяркий макияж нежных оттенков, подчеркнувших ее природную красоту, а волосы собрали назад.

Шэрон Стоун по красоте и харизме может дать фору многим молодым голливудским актрисам. Правда, в одном из недавних интервью Шэрон призналась, что переживала из-за кризиса среднего возраста, когда 40-45-летние актрисы остаются без работы. Но сейчас она приняла свой возраст и наслаждается им. К тому же ее не оставляют без внимания: обложки с ее изображением выходят с завидной регулярностью.

Фото: Instagram, East News, Getty Images

Видео: Harper's Bazaar India

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