62-летняя Шэрон Стоун показала модницу-маму

Подписчики восхитились тем, как задорно и молодо выглядит мама актрисы: «Красивая женщина», «Она восхитительная», «Она выглядит такой милой», «Обожаю ее стиль», «Мне просто необходима такая кепка», «Крутышка», «Такая забавная», «Передайте ей, что мы гордимся ей», «Мама суперзвезды».

Сейчас Дороти Стоун 87 лет. Недавно она перенесла два сердечных приступа. После восстановления от болезни пожилая женщина надела маску Chanel и отправилась играть на автоматах, чем в очередной раз восхитила всех. А много лет назад, когда ее дочь пострадала от удара молнии, она стала первым человеком, который пришел ей на помощь.

Дороти — не только мама, но и бабушка. Старшего сына — Роэна — Шэрон Стоун усыновила в 2000 году в браке с Филом Бронштейном. В 2005 году она усыновила мальчика по имени Лэрд, в 2006 году — мальчика по имени Куинн. В 2017 году звезда удостоилась премии «мама года».