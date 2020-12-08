62-летняя Мадонна сделала первую татуировку в честь шестерых детей

На первых фотографиях артистка с разовыми волосами изображена в маске, лежащей на кушетке в голливудской тату-студии. Далее на снимках запечатлен процесс нанесения минималистичной наколки. Мастер сделал рисунок на запястье звезды.

Татуировка представляет собой надпись «LRDMSE» - это инициалы имен шестерых детей Мадонны: Лурдес, Рокко, Дэвида, Мерси, Стеллы и Эстер.