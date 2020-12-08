62-летняя Мадонна сделала первую татуировку в честь шестерых детей
Фото: instagram.com/madonna
На первых фотографиях артистка с разовыми волосами изображена в маске, лежащей на кушетке в голливудской тату-студии. Далее на снимках запечатлен процесс нанесения минималистичной наколки. Мастер сделал рисунок на запястье звезды.
Татуировка представляет собой надпись «LRDMSE» - это инициалы имен шестерых детей Мадонны: Лурдес, Рокко, Дэвида, Мерси, Стеллы и Эстер.
«Впервые сделала тату. Семья», - подписала пост поп-звезда. В комментариях к публикации поклонники заявили, что восхищены поступком исполнительницы.
Напомним, американская знаменитость родила дочь Лурдес от бывшего мужа - кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона, сына Рокко - от британского кинорежиссера, сценариста, продюсера Гая Ричи. Дэвид, Мерси, Стелла и Эстер были усыновлены американкой в разное время.
Ранее Мадонна в «бабушкином» свитере и мешковатых брюках произвела фурор в Сети.
Она поделилась забавным видео в своем Instagram, на котором разгуливает по дому, зажигая ароматические свечи и размахивая бейсбольной битой у распахнутой двери. Поп-королева укуталась в гиперобъемный «бабушкин» свитер в клетку аргайл и с узнаваемыми монограммами Burberry. А в пару к нему добавила мешковатые и максимально комфортные треники.
Фото: Instagram/@madonna
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