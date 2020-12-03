Мадонна в «бабушкином» свитере и мешковатых брюках произвела фурор в Сети
Фото: Instagram @madonna
Мадонна поделилась забавным видео в своем Instagram, на котором разгуливает по дому, зажигая ароматические свечи и размахивая бейсбольной битой у распахнутой двери. Поп-королева укуталась в гиперобъемный «бабушкин» свитер в клетку аргайл и с узнаваемыми монограммами Burberry. А в пару к нему добавила мешковатые и максимально комфортные треники. «Не заходите в мой дом с негативными мыслями», — шуточно прокомментировала свою публикацию звезда.
Певица произвела настоящий фурор в Сети и позабавила поклонников, за что получила сотни комплиментов. «Вам так идет розовый цвет волос!», «Опасная певица!», «Великолепная Мадонна», «Невероятно милая», «Выглядите потрясающе», — пишут в комментариях. Напомним, что не так давно артистка перенесла операцию на ноге. Фанаты были обеспокоены, однако звезда заверила, что с ней все в порядке. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @madonna / Globallook
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