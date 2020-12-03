Мадонна в «бабушкином» свитере и мешковатых брюках произвела фурор в Сети

Певица произвела настоящий фурор в Сети и позабавила поклонников, за что получила сотни комплиментов. «Вам так идет розовый цвет волос!», «Опасная певица!», «Великолепная Мадонна», «Невероятно милая», «Выглядите потрясающе», — пишут в комментариях. Напомним, что не так давно артистка перенесла операцию на ноге. Фанаты были обеспокоены, однако звезда заверила, что с ней все в порядке. Подробнее читайте на Passion.ru.