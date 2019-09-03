2 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«А я вот ждала осень)) Догадайтесь почему 🙈», — написала вернувшаяся в Москву невеста Тимати, Анастасия Решетова.
Владимир Пресняков сходил в ресторан с женой: «Чувство, как на первом свидании! Очень люблю Тебя, СОЛНЫШКО!!!»
Валерия с мужем побывали в кино: «Очень жарко и весело было сегодня на премьере фильма "Жара"».
«Очередной прекрасный день с семьей», — поделился радостью Дмитрий Тарасов.
Регина Тодоренко поздравила любимый город фотографией с малышом: «С Днем Рождения, мой любимый город. "Живи, моя Одесса! Живи и процветай!"»
Юлия Барановская поделилась забавным видео: «Как Арсений собирался в школу. Когда дошел до галстука, настроение поднялось. Это был потрясающий день, еще раз всех с первым школьным днем».
Полина Гагарина призналась, что пропустила линейку сына: «Ребенок в школе. Мне не удалось побывать на линейке, но всё прошло отлично! Жаль только, что он запретил делать оттуда для меня фоторепортаж, поэтому буду слушать вечером, что расскажет».
Анна Седокова рассказала о своем ремонте: «Черновые почти закончены и начинается самое интересное! Я сегодня впервые за все время ощутила, что это будет моя квартира. Посидела на воображаемом диване и поиграла на воображаемом пианино. Вернулась к реальности, когда мне сказали, что хорошая кухня стоит от 2,5 млн и показали кухню за 5!!! Кухня за 5 — это почти еще одна квартира. Я столько не заработаю или заработаю, но только на кухню ) Но ниче, справимся. Черновые вышли, конечно, прилично, но хорошо, что за них можно платить постепенно. Кондиционеры. Радиаторы. Электрика. Люди, если у вас есть возможность, покупайте квартиру с ремонтом, но я то не из слабаков. Так что, буду работать и зарабатывать».
Наоми Кэмпбелл поделилась фотографией с пляжа. Шэрон Стоун тоже показала фигуру в купальнике.
Александр Ревва показал фото с известным турецким поваром Нусретом: «Была давняя мечта познакомиться с легендарным человеком».
«Я так воодушевился релизом альбома "Я не боюсь" и вашими супер позитивными отзывами, что вторая часть альбома пишется с невиданной быстротой! Сегодня записал 2 песни во вторую часть альбома! Короче, я в ударе сегодня! И спасибо вам, что слушаете мои альбомы и поддерживаете уже столько лет», — поделился Сергей Лазарев.
«Мурманск. 2 сентября. +19. Солнечно. Я тучи разведу руками», — шутит Андрей Малахов.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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