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2 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Иосифа Пригожина

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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