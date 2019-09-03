2 сентября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«А я вот ждала осень)) Догадайтесь почему 🙈», — написала вернувшаяся в Москву невеста Тимати, Анастасия Решетова.

Владимир Пресняков сходил в ресторан с женой: «Чувство, как на первом свидании! Очень люблю Тебя, СОЛНЫШКО!!!»

Валерия с мужем побывали в кино: «Очень жарко и весело было сегодня на премьере фильма "Жара"».

«Очередной прекрасный день с семьей», — поделился радостью Дмитрий Тарасов.

Регина Тодоренко поздравила любимый город фотографией с малышом: «С Днем Рождения, мой любимый город. "Живи, моя Одесса! Живи и процветай!"»

Юлия Барановская поделилась забавным видео: «Как Арсений собирался в школу. Когда дошел до галстука, настроение поднялось. Это был потрясающий день, еще раз всех с первым школьным днем».