6 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Анастасия Стоцкая примерила яркий образ для фотосессии. Мадонна и Ким Кардашьян сфотографировались вместе.

Леонид Агутин заинтриговал подписчиков: «Шнур навестил Москву, а я навестил Шнура. Задумали с Серёгой кое-что. Вы будете возмущены)))». Алексей Чумаков сделал фото со своими «музыкальными папами»: «Мои учителя, мои любимые музыканты, мои старшие обожаемые друзья! Люблю, ценю и всегда рядом!»

Синди Кроуфорд гордится детьми: «В хорошей компании Кайи и Пресли». Александр Ревва показал подросших дочек: «Ради них я просыпаюсь утром и преодолеваю огромные расстояния и все трудности на своём жизненном пути! Их улыбки украшают мой самый пасмурный день! Их смех делает меня самым счастливым мужчиной на свете! Эти маленькие человечки, ради которых я живу! И в чьих ручках бьется моё сердце! Это мои доченьки!!!»

Анна Нетребко поделилась уютным видео: