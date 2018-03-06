Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

6 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

1 / 11
Фото из Instagram Анастасии Стоцкой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анастасия Стоцкая примерила яркий образ для фотосессии. Мадонна и Ким Кардашьян сфотографировались вместе.

Леонид Агутин заинтриговал подписчиков: «Шнур навестил Москву, а я навестил Шнура. Задумали с Серёгой кое-что. Вы будете возмущены)))». Алексей Чумаков сделал фото со своими «музыкальными папами»: «Мои учителя, мои любимые музыканты, мои старшие обожаемые друзья! Люблю, ценю и всегда рядом!»

Синди Кроуфорд гордится детьми: «В хорошей компании Кайи и Пресли». Александр Ревва показал подросших дочек: «Ради них я просыпаюсь утром и преодолеваю огромные расстояния и все трудности на своём жизненном пути! Их улыбки украшают мой самый пасмурный день! Их смех делает меня самым счастливым мужчиной на свете! Эти маленькие человечки, ради которых я живу! И в чьих ручках бьется моё сердце! Это мои доченьки!!!»

Анна Нетребко поделилась уютным видео:

Наталья Подольская показала сына: «Немного радости в ленту. Ой, много радости».

Марина Газманова отдыхает на Тенерифе. Ольга Серябкина много работает: «Когда часто просят выложить фотку с парнем... ловите))», а Макс Фадеев его оценил.

Катя Лель снова наблюдает НЛО:

Иосиф Пригожин удивил снимком из своей молодости: «Никогда бы не поверил,что это я.)Куда делась моя прическа ?)»

Ольга Бузова похвасталась фигурой, поделившись весьма целомудренной фотографией. Тина Канделаки рассказала о пользе растяжки:

Фото: instagram

Гороскоп