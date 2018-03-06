6 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Анастасия Стоцкая примерила яркий образ для фотосессии. Мадонна и Ким Кардашьян сфотографировались вместе.
Леонид Агутин заинтриговал подписчиков: «Шнур навестил Москву, а я навестил Шнура. Задумали с Серёгой кое-что. Вы будете возмущены)))». Алексей Чумаков сделал фото со своими «музыкальными папами»: «Мои учителя, мои любимые музыканты, мои старшие обожаемые друзья! Люблю, ценю и всегда рядом!»
Синди Кроуфорд гордится детьми: «В хорошей компании Кайи и Пресли». Александр Ревва показал подросших дочек: «Ради них я просыпаюсь утром и преодолеваю огромные расстояния и все трудности на своём жизненном пути! Их улыбки украшают мой самый пасмурный день! Их смех делает меня самым счастливым мужчиной на свете! Эти маленькие человечки, ради которых я живу! И в чьих ручках бьется моё сердце! Это мои доченьки!!!»
Анна Нетребко поделилась уютным видео:
Наталья Подольская показала сына: «Немного радости в ленту. Ой, много радости».
Марина Газманова отдыхает на Тенерифе. Ольга Серябкина много работает: «Когда часто просят выложить фотку с парнем... ловите))», а Макс Фадеев его оценил.
Катя Лель снова наблюдает НЛО:
Иосиф Пригожин удивил снимком из своей молодости: «Никогда бы не поверил,что это я.)Куда делась моя прическа ?)»
Ольга Бузова похвасталась фигурой, поделившись весьма целомудренной фотографией. Тина Канделаки рассказала о пользе растяжки:
А вы делаете растяжку? Лично я советую вам никогда о ней не забывать. От частых тренировок мышцы становятся твердыми, и возрастает риск получить травмы от малой подвижности суставов. Но польза растяжки не только в этом: эластичность мышц увеличивается, но также ускоряется и кровообращение. Это значит, что все внутренние органы и ткани получают достаточное количество кислорода и питательных веществ. А мой самый любимый аргумент - одно исследование, результаты которого показали следующее: люди, выполняющие растяжку, чаще пребывают в приподнятом расположении духа и хорошем настроении. А все потому, что их мышцы находятся в постоянном тонусе😜
Фото: instagram