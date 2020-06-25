6-летняя дочь Галкина и Пугачевой рассмешила отца решением стать блогером: «Ставьте лайки и подписывайтесь!»

Максим Галкин прогулялся с 6-летней дочерью Лизой по саду возле своего замка в деревне Грязь. Как обычно, телеведущий все запечатлевал на камеру смартфона. Во время прогулки Лиза исследовала растения. И после, когда увидела, что отец снимает ее, заявила: «Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите на наш сайт!».

«Но у нас нет сайта», — рассмеялся отец в ответ юной блогерше.