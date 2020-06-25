6-летняя дочь Галкина и Пугачевой рассмешила отца решением стать блогером: «Ставьте лайки и подписывайтесь!»
Фото: Instagram Максима Галкина
Максим Галкин прогулялся с 6-летней дочерью Лизой по саду возле своего замка в деревне Грязь. Как обычно, телеведущий все запечатлевал на камеру смартфона. Во время прогулки Лиза исследовала растения. И после, когда увидела, что отец снимает ее, заявила: «Ставьте лайки, подписывайтесь, переходите на наш сайт!».
«Но у нас нет сайта», — рассмеялся отец в ответ юной блогерше.
«Финал, конечно, неожиданный был для меня. Все никак не мог понять, откуда Лиза берет все эти словечки про подписки, лайки и "Инстаграм", если она не сидит в телефоне, а потом понял, что это все из моей передачи "Лучше Всех!", которую они с Гариком регулярно смотрят», — пояснил Максим подписчикам.
«Умненькая с харизмой девчушка!», «Лиза забавная», «Умные и находчивые детки», «Лиза — бусинка», «Лиза — это девочка-любовь», «Солнышко», «Крутая блогерша», — прокомментировали видео поклонники семьи.
Ранее Максим Галкин показывал, какой показ мод устроила Лиза в домашней прачечной.
Фото и видео: Instagram Максима Галкина
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