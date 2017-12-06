6 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Ольга Бузова похвасталась наградой: «"Устами детей глаголит истина!" На премии "Kinder МУЗ Awards" получила тарелку как "Лучшая исполнительница года" по мнению детей! Эта награда самая бесценная, потому что детская любовь самая честная, бескорыстная, искренняя и ее не купишь ни за какие деньги».
Сергей Лазарев поделился радостью: «Случайная , но такая приятная встреча на студии с Ани Лорак».
Виктория Дайнеко показала фото из зала: «Кто не спал почти две ночи, тот я». Эшли Грэм показала горячий кадр со съемки для итальянского Vogue.
Нюша опубликовала откровенное селфи и рассказала о своих приключениях: «Прихожу сегодня в спортзал, открываю рюкзак, а таааам.... только кроссовки и больше ничего. Форму забыла дома)) чудовищно)) но не тут - то было, побежала в ближайший магазин рядом с клубом и купила себе спортивную форму)) нас девочек так просто не остановить». Анфиса Чехова тоже поделилась историей: «Помню были времена, когда нам, девушкам формастым, нижнее бельё приходилось покупать на рынках и в переходах, потому как в приличных магазинах на нас ничего не было! Тогда меня вряд ли, можно было застать в примерочной с таким умиротворенным выражением лица».
Светлана Бондарчук проводит время с семьей: «Трое в лодке, не считая собаки».
Поклонники обсуждают округлившийся живот Натальи Подольской: «Сразу бросился в глаза живот)) Странно, что ни кто не написал. Милота..», «Да. Живот очень большой. Какой месяц?»
Ксения Бородина показала забавное видео из своей жизни: «А как проходят обычные серые будни ваших кроликов. Нашему скучать не приходится)))»
Певица Слава рассказала о талантах своей дочери: «Моя зайка готовит первые в жизни вареники!!!!пирожки мы уже умеем».
Алексей Чадов отдыхает с сыном «в раю».
Мама Тимати показала забавное семейное видео:
Встретились как- то в подъезде две девчонки. То-то радости было уборщицам! 😂❤️
Публикация от simona280 (@simona280)
Ольга Орлова продолжила рассказ о своей семье: «Моя Дина..., она же #ДИНАзавр . Вождь краснорожих, бандитка и хулиганьё! Крутит двумя большими собаками как хочет! А во время сна очень трогательная и нежная собака)))) #моясемья».
Фото: instagram