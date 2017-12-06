О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Ольга Бузова похвасталась наградой: «"Устами детей глаголит истина!" На премии "Kinder МУЗ Awards" получила тарелку как "Лучшая исполнительница года" по мнению детей! Эта награда самая бесценная, потому что детская любовь самая честная, бескорыстная, искренняя и ее не купишь ни за какие деньги».

Сергей Лазарев поделился радостью: «Случайная , но такая приятная встреча на студии с Ани Лорак».

Виктория Дайнеко показала фото из зала: «Кто не спал почти две ночи, тот я». Эшли Грэм показала горячий кадр со съемки для итальянского Vogue.

Нюша опубликовала откровенное селфи и рассказала о своих приключениях: «Прихожу сегодня в спортзал, открываю рюкзак, а таааам.... только кроссовки и больше ничего. Форму забыла дома)) чудовищно)) но не тут - то было, побежала в ближайший магазин рядом с клубом и купила себе спортивную форму)) нас девочек так просто не остановить». Анфиса Чехова тоже поделилась историей: «Помню были времена, когда нам, девушкам формастым, нижнее бельё приходилось покупать на рынках и в переходах, потому как в приличных магазинах на нас ничего не было! Тогда меня вряд ли, можно было застать в примерочной с таким умиротворенным выражением лица».

Светлана Бондарчук проводит время с семьей: «Трое в лодке, не считая собаки».

Поклонники обсуждают округлившийся живот Натальи Подольской: «Сразу бросился в глаза живот)) Странно, что ни кто не написал. Милота..», «Да. Живот очень большой. Какой месяц?»

Ксения Бородина показала забавное видео из своей жизни: «А как проходят обычные серые будни ваших кроликов. Нашему скучать не приходится)))»