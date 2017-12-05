5 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Супруга Олега Газманова поделилась нежной фотографией: «Вот и настиг меня в Питере, выдернув из моего замечательного девичника по театрам и музеям. Стало еще веселее и как-то по Новогоднему празднично».
Александр Буйнов поделился эмоциями после корпоратива с Ларисой Гузеевой: «А что за девчонка прячется у меня за спиной? Ааа... Лариса пела и читала, а я играл на фортепьяно... Вот это корпоратив, я понимаю! Красиво, стильно, душевно».
Ольга Орлова рассказала про свою подругу: «Ася))) моя тень... Куда я - туда и она))) Даже когда я умываюсь по утрам, она ложится мне в ноги так, чтобы её голова лежала на моей стопе... Безграничная любовь и нежность... Просто захотелось поделиться этим с вами».
Ксения Бородина показала забавное фото дочери в костюме врача: «Моя умняшка, уже докторскую защитила». Алексей Чадов показал, как прогуливается с сыном в жаркой стране. Анфиса Чехова рассказала об увлечении своего мальчика: «И создал Соломон динозавров. И повелел им быть его друзьями. Кто-нибудь знает, это пристрастие когда-нибудь пройдет?»
Наследник Натальи Подольской и Владимира Преснякова растет артистом:
Саша Плющенко показал новые достижения: «Ура !!! Крутой флажок».
Елена Летучая показала детское фото: «Мамочка и Папочка поздравляю Вас! Я надеюсь Вы мной гордитесь! Я люблю Вас безмерно. И огромное спасибо Всем кто поздравил нас сегодня!»
Алексей Ягудин побывал на съемках «Доброе утро, малыши»: «3 поросенка и ведущий». Виктория Дайнеко научилась стрелять: «После первых трёх выстрелов хотелось убежать домой, после второго часа занятия я уехала с таким кайфом, который давно не испытывала. Сказали, что для первого такого занятия не позорно (даже похвалили на самом деле».
Екатерина Андреева примерила новый образ:
Кристина Орбакайте удивила фанатов: «Еще один кинообраз — Сара Коннер "Терминатор 2: Судный день"».
Любовь Толкалина показала, как избавляется от сценического грима:
Юлия Высоцкая вспомнила, как избавилась от волос для роли в фильме: «Это было два года назад... а вчера у фильма «Рай» случилась ещё одна награда Премия Звезда Театрала за лучшую женскую роль театральной актрисы в кино. Спасибо, всем, кто голосовал! Спасибо, всем, кто разделил нашу любовь к этому фильму».
Саша Project рассказала о значении своей татуировки: «Я давно хотела себе тату, на всю спину )) и сделала) многие спрашивают))) почему карп? И почему он плывет на верх? А потому, что это знак достижения целей и преодоления препятствий».
Хайди Клум опубликовала фото без прически и макияжа.
Фото: instagram