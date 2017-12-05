О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Супруга Олега Газманова поделилась нежной фотографией: «Вот и настиг меня в Питере, выдернув из моего замечательного девичника по театрам и музеям. Стало еще веселее и как-то по Новогоднему празднично».

Александр Буйнов поделился эмоциями после корпоратива с Ларисой Гузеевой: «А что за девчонка прячется у меня за спиной? Ааа... Лариса пела и читала, а я играл на фортепьяно... Вот это корпоратив, я понимаю! Красиво, стильно, душевно».

Ольга Орлова рассказала про свою подругу: «Ася))) моя тень... Куда я - туда и она))) Даже когда я умываюсь по утрам, она ложится мне в ноги так, чтобы её голова лежала на моей стопе... Безграничная любовь и нежность... Просто захотелось поделиться этим с вами».

Ксения Бородина показала забавное фото дочери в костюме врача: «Моя умняшка, уже докторскую защитила». Алексей Чадов показал, как прогуливается с сыном в жаркой стране. Анфиса Чехова рассказала об увлечении своего мальчика: «И создал Соломон динозавров. И повелел им быть его друзьями. Кто-нибудь знает, это пристрастие когда-нибудь пройдет?»

Наследник Натальи Подольской и Владимира Преснякова растет артистом: