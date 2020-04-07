6 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Оксана Самойлова сфотографировала сына: «Родился с готовой прической».

Кристина Асмус показала забавное фото дочери: «На кого больше похожа? Я вот реально не знаю )) Все разное говорят».

Наталья Подольская весело проводит время с сыном: «Я хочу сказать Вам большое спасибо за добрые слова после эфира "Секрет на миллион". Мне очень приятно».

Резо Гигинеишвили скучает по сыну: «Знаю, скоро будем обниматься».

Денис Клявер — отпраздновал день рождения с семьей: «Нет ничего дороже и приятнее подарков, сделанных своими руками! Спасибо любимой за праздничный наполеон, а малому за агитплакат».

Екатерина Архарова поздравила себя сама: «Сегодня я "ягодка опять" и мне можно все!)) Часто спрашивают: Хотела бы я вернуться лет на 20 назад? Если только на пару минут, что бы дать себе хорошего пендаля и бегом обратно)) Я счастливый человек и свое "сейчас" не променяла бы ни на что на свете! У меня потрясающие муж и сын, живые и здоровые родители, а так же все родные и близкие. Я занимаюсь любимым делом, которое приносит хорошие деньги. Меня окружают замечательные друзья. Я здорова, люблю и любима! #счастьеесть С днем рождения меня!!»

«Рыжий Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов поздравил коллегу: «Кирилл! Кирюша! Киря! Кирюха! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Сиди дома! # будьздоров».

Екатерина Вилкова — сына: «Мой мультик!!!! 6 лет!!!! #самыйкрутоймаленькиймужик».