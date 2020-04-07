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6 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алсу

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Певица Алсу проводит карантин с пользой: «Физкульт привет! Надеюсь, не унываете и делаете дома много полезного. Я вот, например, занялась спортом».

Катерина Шпица призывает наслаждаться вынужденными каникулами: «Ребята, у нас есть спорт, доступ к хорошему питанию и питьевая вода. Это уже немало для хорошего настроения. Даже после короткой тренировки оно значительно улучшается».

Светлана Бондарчук устроила пиршество: «Понедельник Тишина. Много еды. Сериала. Белое вино. Почти воскресенье».

Екатерина Андреева показала, в каком виде выбирается на улицу: «Собралась в "Останкино". Мама родная не узнает. Накануне вернулась после смены домой — коты шарахнулись».

Роза Сябитова решила играть в гольф:

Саша Савельева затеяла спор с мужем: «Бабочка или муравей? #самоизоляция #оставайтесьдома #istayhomefor ps спросите у детишек».

Оксана Самойлова сфотографировала сына: «Родился с готовой прической».

Кристина Асмус показала забавное фото дочери: «На кого больше похожа? Я вот реально не знаю )) Все разное говорят».

Наталья Подольская весело проводит время с сыном: «Я хочу сказать Вам большое спасибо за добрые слова после эфира "Секрет на миллион". Мне очень приятно».

Резо Гигинеишвили скучает по сыну: «Знаю, скоро будем обниматься».

Денис Клявер — отпраздновал день рождения с семьей: «Нет ничего дороже и приятнее подарков, сделанных своими руками! Спасибо любимой за праздничный наполеон, а малому за агитплакат».

Екатерина Архарова поздравила себя сама: «Сегодня я "ягодка опять" и мне можно все!)) Часто спрашивают: Хотела бы я вернуться лет на 20 назад? Если только на пару минут, что бы дать себе хорошего пендаля и бегом обратно)) Я счастливый человек и свое "сейчас" не променяла бы ни на что на свете! У меня потрясающие муж и сын, живые и здоровые родители, а так же все родные и близкие. Я занимаюсь любимым делом, которое приносит хорошие деньги. Меня окружают замечательные друзья. Я здорова, люблю и любима! #счастьеесть С днем рождения меня!!»

«Рыжий Иванушка» Андрей Григорьев-Апполонов поздравил коллегу: «Кирилл! Кирюша! Киря! Кирюха! С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Сиди дома! # будьздоров».

Екатерина Вилкова — сына: «Мой мультик!!!! 6 лет!!!! #самыйкрутоймаленькиймужик».

Фото и видео: Instagram

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