Наталья Подольская о гибели отца: «Он поехал меня спасать, а сам погиб»

Певица отмечает, что не винит себя за смерть отца — в той ситуации она не могла поступить иначе, поскольку из-за нее пострадавший оказался в больнице. «Первой сообщили маме, что он разбился. Это был шок. Я орала. Машина была просто всмятку. Человек, с которым папа столкнулся, не пострадал, он остался жив», — вспоминает Подольская.

Кроме того, Наталья рассказала о странном телефонном звонке на следующий день после аварии, в которой разбился ее папа: «Я подняла трубку и услышала его дыхание. Меня вряд ли кто-то мог разыграть. Это было жутко. Я очень испугалась».

По словам Натальи Подольской, пережить случившееся ей помог Владимир Пресняков. В эфире «Секрета на миллион» рыжеволосая красотка рассказала, как ей удалось «окольцевать» певца. Наталья и Владимир сыграли свадьбу спустя пять лет романа, но артист долгое время не хотел оформлять отношения официально, ссылаясь на неудачный опыт предыдущего брака. «Тогда у нас был самый сложный период, мы часто ссорились. Если честно, в итоге я его женила на себе», — призналась певица.

Наталья рассказала, что ей не удавалось причаститься в храме из-за «грешной жизни» вне брака. Подольская предложила Преснякову побеседовать со священником, и после этой беседы певец пересмотрел свои взгляды на брак. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков узаконили отношения и обвенчались в одном из московских храмов. А спустя пять лет после свадьбы у супругов родился долгожданный ребенок.