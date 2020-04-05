Наталья Подольская о гибели отца: «Он поехал меня спасать, а сам погиб»
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Фото: Instagram Натальи Подольской
Наталья Подольская стала гостьей нового выпуска шоу «Секрет на миллион», в котором поделилась тяжелыми воспоминаниями о своем отце. Юрий Алексеевич был очень жестким человеком, более того, поднимал руку на дочь, однако артистка смогла его простить и даже после развода родителей поддерживала с ним хорошие отношения: «Папа был очень жестким. Ругал за четверки, про тройки и двойки не могло быть и речи. Поднимал руку. Впадал в состояние, когда переставал себя контролировать. Был очень сложный». В 2006 году отец певицы попал в автокатастрофу, ставшую для него смертельной.
Как вспомнила Подольская, она, будучи начинающим водителем, попала в ДТП: «Это был перекресток со знаком «стоп». Моя ошибка, что я проехала знак. Все произошло быстро. Человек оказался на пассажирском кресле от удара, он оказался в реанимации. Папа тут же приехал меня спасать, мы с ним ходили в больницу. Тот человек выжил». Юрий Алексеевич приехал в Москву, чтобы помочь дочери, однако Наталья не хотела принимать его условия: «Папа был очень успешным юристом. И он стал заигрываться. Он говорил, что вина смешанная. Вова сказал, что платим сумму, которую просят и мы все забываем. Мы поссорились из-за этого с папой. Он в тот день не спал всю ночь, а утром поехал в Могилев и уснул. Мгновенная смерть. Он поехал меня спасать, а сам погиб».
Певица отмечает, что не винит себя за смерть отца — в той ситуации она не могла поступить иначе, поскольку из-за нее пострадавший оказался в больнице. «Первой сообщили маме, что он разбился. Это был шок. Я орала. Машина была просто всмятку. Человек, с которым папа столкнулся, не пострадал, он остался жив», — вспоминает Подольская.
Кроме того, Наталья рассказала о странном телефонном звонке на следующий день после аварии, в которой разбился ее папа: «Я подняла трубку и услышала его дыхание. Меня вряд ли кто-то мог разыграть. Это было жутко. Я очень испугалась».
По словам Натальи Подольской, пережить случившееся ей помог Владимир Пресняков. В эфире «Секрета на миллион» рыжеволосая красотка рассказала, как ей удалось «окольцевать» певца. Наталья и Владимир сыграли свадьбу спустя пять лет романа, но артист долгое время не хотел оформлять отношения официально, ссылаясь на неудачный опыт предыдущего брака. «Тогда у нас был самый сложный период, мы часто ссорились. Если честно, в итоге я его женила на себе», — призналась певица.
Наталья рассказала, что ей не удавалось причаститься в храме из-за «грешной жизни» вне брака. Подольская предложила Преснякову побеседовать со священником, и после этой беседы певец пересмотрел свои взгляды на брак. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков узаконили отношения и обвенчались в одном из московских храмов. А спустя пять лет после свадьбы у супругов родился долгожданный ребенок.
Фото и видео: Instagram, Globallookpress
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