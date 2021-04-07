58-летняя Деми Мур появилась на обложке итальянского Vogue

Для фотосъемки выбрали тот же образ, в котором Мур появлялась на показе, а главной темой сета стало творчество Вирджинии Вульф. Позирует актриса с редким изданием автора из личной коллекции Джонса.

Сама актриса осталась в восторге от съемки и намекнула на то, что готова продолжить сотрудничество с Кимом Джонсом.

«Мне нравится быть в этом волшебном приключении и путешествии с тобой, Ким. В восторге от того, куда это нас приведет, и от того, как раскроется следующая глава», — написала Деми в своем личном блоге.

Показ Fendi привлек к актрисе немало внимания — зрителей заинтересовала несколько неестественная линия скул — поклонники сочли, что их кумир сделала неудачную пластику. Профессиональный косметолог объяснила, почему так получилось.