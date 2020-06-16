56-летняя звезда сериала «Секрет тропиканки» Глория Пирес похвасталась фигурой во время зажигательного танца

«Ой, красавицы», «У вас здоров получается», «Глория, вы всегда позитивная», «Совсем не меняетесь», «Какая Ана красивая!», «Вот это у вас фигуры», «Здорово и позитивно», — похвалили подписчики Глорию Пирес и Ану Мораис.

На счету Глории Пирес более 50 работ в кино. Всероссийскую любовь ей принесли роли в сериалах «Нежный яд», «Секрет тропиканки», «Роковое наследство», «Жестокий ангел». У Глории трое детей — сын Бенту и дочери Клео и Ана. Девушки пошли по стопам матери. Обе они снимаются в кино и рекламе.

О том, как со временем менялась Глория Пирес читайте на сайте Passion.ru в рубрике «Было-стало».