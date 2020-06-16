56-летняя звезда сериала «Секрет тропиканки» Глория Пирес похвасталась фигурой во время зажигательного танца
Фото: East News
56-летняя звезда сериала «Секрет тропиканки» и многих других «зажгла» в белом топе и шортах. «Карантинщики и тиктокеры», — забавно подписала она видео.
«Ой, красавицы», «У вас здоров получается», «Глория, вы всегда позитивная», «Совсем не меняетесь», «Какая Ана красивая!», «Вот это у вас фигуры», «Здорово и позитивно», — похвалили подписчики Глорию Пирес и Ану Мораис.
На счету Глории Пирес более 50 работ в кино. Всероссийскую любовь ей принесли роли в сериалах «Нежный яд», «Секрет тропиканки», «Роковое наследство», «Жестокий ангел». У Глории трое детей — сын Бенту и дочери Клео и Ана. Девушки пошли по стопам матери. Обе они снимаются в кино и рекламе.
О том, как со временем менялась Глория Пирес читайте на сайте Passion.ru в рубрике «Было-стало».
Фото и видео: East News, Instagram Глории Пирес
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