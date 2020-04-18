56-летняя Азиза объяснила неудачи в личной жизни: «Моя бабушка прокляла нас»

Старшие сестры певицы также не смогли устроить личную жизнь. Небольшое расследование, которое провела Азиза, помогло ей выяснить всю правду о бабушкином проклятии. Артистка отметила, что после того, как ей снится бабушка, происходят неприятности: «Я уже знаю: если увидела ее во сне, значит, жди беды. Когда я была беременна, она приходила во сне и молча смотрела на меня холодными глазами. Спустя пару дней у меня случался выкидыш. Она всегда приходит ко мне с одним выражением лица. Видно, что на том свете ей плохо: она грустная и злая. <…> Она большой грех взяла на себя в жизни, поэтому ее душа мается на том свете. Но это был ее выбор. Нужно при жизни думать, что нельзя ходить к магам и заниматься такими вещами, которые делала моя бабушка».

Азиза Мухамедова не опускает руки и надеется, что ей удастся избавиться от бабушкиного проклятия — этим летом певица планирует выйти замуж за бизнесмена Александра Бродолина.