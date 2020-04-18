56-летняя Азиза объяснила неудачи в личной жизни: «Моя бабушка прокляла нас»
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Фото: Instagram Азизы
56-летняя певица Азиза не скрывает, что ей не везло в личной жизни. Артистка признавалась, что четыре раза могла стать мамой, однако две беременности замерли, а две оказались внематочными. По словам Азизы, неудачи в ее личной жизни обусловлены проклятьем бабушки. «Моя родная бабушка, папина мама, в свое время прокляла нас. Она очень не хотела, чтобы мой отец женился на моей маме. Ей казалось, что она ему не подходит. Когда папа поступил в консерваторию, бабушка уже подыскала ему подходящую невесту. Но он встретил мою маму и решил связать свою жизнь с ней, — рассказала певица в интервью «Собеседнику», — Моя бабушка пошла к колдуну. Она хотела, чтобы у моей мамы не было детей». Однако Рафику Мухамедову, по словам дочери, отмолили: «Семья моей мамы была очень набожной. По мужской линии в семи поколениях все были служителями мечети. Они отмолили мою маму: на нее не упали ни порча, ни сглаз. Через пять лет родилась моя старшая сестра, потом – вторая. А следом на свет появилась я».
Старшие сестры певицы также не смогли устроить личную жизнь. Небольшое расследование, которое провела Азиза, помогло ей выяснить всю правду о бабушкином проклятии. Артистка отметила, что после того, как ей снится бабушка, происходят неприятности: «Я уже знаю: если увидела ее во сне, значит, жди беды. Когда я была беременна, она приходила во сне и молча смотрела на меня холодными глазами. Спустя пару дней у меня случался выкидыш. Она всегда приходит ко мне с одним выражением лица. Видно, что на том свете ей плохо: она грустная и злая. <…> Она большой грех взяла на себя в жизни, поэтому ее душа мается на том свете. Но это был ее выбор. Нужно при жизни думать, что нельзя ходить к магам и заниматься такими вещами, которые делала моя бабушка».
Азиза Мухамедова не опускает руки и надеется, что ей удастся избавиться от бабушкиного проклятия — этим летом певица планирует выйти замуж за бизнесмена Александра Бродолина.
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Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: YouTube
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