56-летний звездный дизайнер Эли Сааб стал дедушкой
Фото: Getty Images
Средний сын известного ливанского дизайнера Эли Сааба сообщил, что у него родилась дочь. О том, что малышка появилась на свет 2 сентября 2020 года Эли Сааб — младший рассказал только сейчас и показал нежные фото с супругой и дочкой.
«Малышка София Сааб», — подписал он снимки.
На свадьбе Эли-младшего и Кристины Мурад в июле прошлого года гуляли тысяча гостей, среди которых были и знаменитости.
56-летний Эли Сааб создает наряды, в которых на красных дорожках блистают звезды первой величины: Анджелина Джоли, Эмма Стоун, Холли Берри и другие красавицы.
Эли Сааб с супругой Клаудин и тремя сыновьями живут большую часть года на родине в Ливане, но по работе кутюрье путешествует по всему миру. У семьи есть недвижимость в Женеве и Франции.
Фото и видео: Instagram Эли Сааба, Эли Сааба — младшего, Getty Images
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!