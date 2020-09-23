56-летний звездный дизайнер Эли Сааб стал дедушкой

На свадьбе Эли-младшего и Кристины Мурад в июле прошлого года гуляли тысяча гостей, среди которых были и знаменитости.

56-летний Эли Сааб создает наряды, в которых на красных дорожках блистают звезды первой величины: Анджелина Джоли, Эмма Стоун, Холли Берри и другие красавицы.