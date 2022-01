55-летнюю Шинейд О`Коннор вернули к жизни через несколько дней после смерти ее сына

8 января 2022 года стало известно, что 17-летний сын Шинейд О` Коннор Шейн добровольно ушел из жизни. Парень пропал за несколько дней до этого. Близкие надеялись, что он вернется домой, но чуда не произошло. О трагедии певица рассказала в личном блоге, назвав ребенка светом своих дней.

И теперь пресса сообщает, что Шинейд, не справившись со стрессом, пыталась последовать за сыном. Но помощь подоспела вовремя — О` Коннор вернули к жизни. Всю вину за трагедию с Шейном Шинейд взяла на себя, признав, что не уделяла мальчику должного внимания.

Певица рассказывала, что ее сын до случившегося несколько лет утверждал, что не хочет жить. У парня были проблемы с психикой, как и у его матери. О том, что у нее проблемы, Шинейд О` Коннор не скрывала. Она несколько раз откровенно рассказывала в Сети, что ей нужна помощь. Однажды в прямом эфире певица попросила близких срочно приехать к ней. Также она попросила прощения у семьи за перепады настроения и проявляющуюся периодически агрессию.

Напомним, что Шинейд О` Коннор, исполнительница всемирно известного хита Nothing compares to you, четыре раза была замужем. Один из ее браков продлился всего 16 дней. Решение связать себя узами брака артистка объяснила неосознанностью. От разных мужчин певица родила дочь и троих сыновей.