17-летний сын певицы Шинейд О'Коннор найден мертвым

55-летняя певица сообщила об утрате на своей странице в Twitter. «Мой прекрасный сын, Шейн О'Коннор, свет моей жизни, решил закончить свою земную борьбу сегодня и теперь он с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так тебя люблю. Пожалуйста, будь спокоен», — написала исполнительницы хита Nothing Compares 2 U.

Ранее Шинейд заявляла о том, что ее сын пропал без вести в Таллахте, Южный Дублин, несколько дней назад. К поискам подростка подключилась не только полиция, но и местные жители. Последний раз его видели в городе в пятницу.

Сама певица обращалась к сыну через свои социальные сети и просила вернуться домой. «Это сообщение для моего сына Шейна. Шейн, это уже не смешно, все эти исчезновения. Ты пугаешь меня до чертиков».

В тот же день, пятницу, подросток был найден мертвым полицией: «После обнаружения тела в районе Брей Уиклоу в пятницу, 7 января 2022 года, апелляция о пропаже без вести в отношении 17-летнего Шейна О'Коннора была отклонена», сообщает TheSun.

Шинейд О'Коннор была замужем трижды и воспитывает четверых детей: 25-летнюю Ройзен, 34-летнего Джейка, 15-летнего Иешуа и 17-летнего Шейна.