55-летняя Моника Беллуччи в новой фотосессии похвасталась стройными бедрами

55-летняя Моника Беллуччи снялась для нового номера журнала Harper's BAZAAR Kazakhstan. Один из снимков появился на странице фотографа Патриса Ван Малдера.

На фото модель позирует в вязанном жакете, полупрозрачном плаще, в колготках и туфлях на экстремально высоком каблуке. Из-за отсутствия одежды для нижней части можно увидеть стройные бедра моники.