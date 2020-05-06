55-летняя Моника Беллуччи в новой фотосессии похвасталась стройными бедрами
Фото: East News
55-летняя Моника Беллуччи снялась для нового номера журнала Harper's BAZAAR Kazakhstan. Один из снимков появился на странице фотографа Патриса Ван Малдера.
На фото модель позирует в вязанном жакете, полупрозрачном плаще, в колготках и туфлях на экстремально высоком каблуке. Из-за отсутствия одежды для нижней части можно увидеть стройные бедра моники.
«Богиня», «Мое все», «Люблю тебя навсегда, Моника», «Фантастическая», — традиционно собрала восторженные отклики Моника Беллуччи.
Ранее актриса и модель украсила обложку глянца, снявшись с дерзкой стрижкой и в прозрачном лифе. Также Моника показывала одну из своих сотен обложек, где продемонстрировала свою неувядающую красоту.
Фото и видео: Instagram
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