Задорная челка, взгляд свысока: 55-летняя Моника Беллуччи показала неувядающую красоту на обложке L’Officiel
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я выбрал вместо рекламы.
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Моника Беллуччи украсила собой обложку нового номера Марокканского L’Officiel.
Легендарная Моника Беллуччи стала героиней нового номера Марокканской версии журнала L’Officiel. 55-летняя актриса похвасталась неувядающей красотой и роскошной зоной декольте, надев открытое платье.
На страницах журнала актриса предстала в более сдержанном наряде, однако озорная челка моментально «стерла» пару десятков лет в ее образе.
Крупный план, для которого Моника позировала в украшениях Cartier, подчеркнул точеные скулы и чувственные губы актрисы.
Фото и видео: instagram
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