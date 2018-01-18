Алена Свиридова не пытается скрыть возраст с помощью фотошопа.

Поклонники Алены Свиридовой обожают ее за искренность и прямоту. Звезда выглядит намного моложе своих лет , регулярно публикует фотографии без макияжа, время от времени пренебрегает укладкой — и не пользуется фотошопом, в отличие от многих коллег. Снимок, который опубликовала звезда в блоге, доказывает это.

«Сергей Собянин очень сильно повлиял на мой гардероб. Москва действительно стала городом для пешеходов. Живя в центре, я стала очень много ходить пешком. В любую погоду. Kроссовки стали единственным видом обуви, которую я ношу. Смотрю с тоской на каблуки — я в них выше и, соответственно, стройнее, но нет, тогда я не смогу прогуляться. Полюбуюсь, повздыхаю и надеваю кроссовки. Теплый свитер, лёгкий яркий пуховик, вязаная шапка — и вперед, через Патриарший мост, на выставку Дугласа Киркланда в центр фотографии братьев Люмьер, смотреть очень колоритные портреты почти всех голливудских знаменитостей, от Мэрилин Монро и моей любимицы Элизабет Тэйлор до Дрю Бэрримор. Потрясающий вернисаж, настоятельно рекомендую», — поделилась она.

«Ну вот, и Собянин стал законодателем московской моды!!!!», «Я сама перехожу на такой вид одежды. А люблю каблуки. Что-то с нами происходит... я теперь дни делю по делам: куда сегодня нужно, то и одеваю», «Плитка... кривая плитка)) Но Вы прекрасны в любом образе. Не вздыхайте», — отозвались поклонники.

«Выглядите свежо и спортивно», «Прекрасно выглядите», «Замечательно выглядите», «Алена, как же Вы потрясающе выглядите! А фигура! Бомба! И без каблуков Вы не менее прекрасны», — восхищены они.

Фото: instagram