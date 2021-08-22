54-летняя Кидман снялась для обложки глянца в ультракоротком комбезе и чулках

На официальной странице Николь Кидман в соцсетях артистку засыпали комплиментами насчет того, как молодо она выглядит. Не смогла пройти мимо и Кортни Кокс. «Восхитительна», — лаконично оценила снимки звезда «Друзей».

К слову о смелых образах Николь Кидман. Недавно ее супруг, кантри-певец Кит Урбан рассказал, какую реакцию у него вызывают съемки постельных сцен с участием его жены.