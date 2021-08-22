54-летняя Кидман снялась для обложки глянца в ультракоротком комбезе и чулках
Голливудская звезда Николь Кидман пополнила свою коллекцию глянцевых обложек еще одним выпуском с ее смелым образом. 54-летняя актриса снялась для австралийского выпуска Marie Claire в ультракоротком комбезе Yves Saint Laurent, продемонстрировав стройные ноги.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
Их длину подчеркнули туфли на шпильке и кружевные чулки от того же бренда.
Для Кидман эта съемка стала юбилейной в работе с изданием. Прежде звезда «Большой маленькой лжи» появлялась на обложках этого глянца 9 раз.
Примерила Николь Кидман и более закрытый и несколько мрачный образ.
На официальной странице Николь Кидман в соцсетях артистку засыпали комплиментами насчет того, как молодо она выглядит. Не смогла пройти мимо и Кортни Кокс. «Восхитительна», — лаконично оценила снимки звезда «Друзей».
К слову о смелых образах Николь Кидман. Недавно ее супруг, кантри-певец Кит Урбан рассказал, какую реакцию у него вызывают съемки постельных сцен с участием его жены.
Фото и видео: Instagram; Getty Images
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