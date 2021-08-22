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54-летняя Кидман снялась для обложки глянца в ультракоротком комбезе и чулках

Голлиудская актриса Николь Кидман в десятый раз появилась на обложке журнала Marie Claire, украсив собой австралийский выпуск. При этом стилисты подобрали для звезды сериалов «Большая маленькая ложь» и «Отыграть назад» ультракороткий комбез Yves Saint Laurent с большим декольте. Длинные ноги актрисы подчеркнули кружевные чулки и туфли на шпильке от того же бренда. Во время съемки Николь Кидман примерила еще несколько смелых образов.
54-летняя Кидман снялась для обложки глянца в ультракоротком комбезе и чулках

Голливудская звезда Николь Кидман пополнила свою коллекцию глянцевых обложек еще одним выпуском с ее смелым образом. 54-летняя актриса снялась для австралийского выпуска Marie Claire в ультракоротком комбезе Yves Saint Laurent, продемонстрировав стройные ноги.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Актриса Николь Кидман с мужем Китом Урбаном

Фото: Getty Images

Их длину подчеркнули туфли на шпильке и кружевные чулки от того же бренда.

Для Кидман эта съемка стала юбилейной в работе с изданием. Прежде звезда «Большой маленькой лжи» появлялась на обложках этого глянца 9 раз.

Примерила Николь Кидман и более закрытый и несколько мрачный образ.

На официальной странице Николь Кидман в соцсетях артистку засыпали комплиментами насчет того, как молодо она выглядит. Не смогла пройти мимо и Кортни Кокс. «Восхитительна», — лаконично оценила снимки звезда «Друзей».

К слову о смелых образах Николь Кидман. Недавно ее супруг, кантри-певец Кит Урбан рассказал, какую реакцию у него вызывают съемки постельных сцен с участием его жены.

Фото и видео: Instagram; Getty Images

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