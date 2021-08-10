Супруг Николь Кидман рассказал, как реагирует на постельные сцены жены

Супруги познакомились в январе 2005 года, а сыграли свадьбу 25 июня 2006 года в Сиднее, Австралия. В 2008 году у них родилась дочь Сандэй Роуз, а в 2010 году второй ребенок — дочь Фэйт, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери. Большую часть времени семья проводит на большом ранчо, где есть все необходимое для комфортной жизни вдали от городской суеты: от отдельного домика для работы до свежих яиц, которые на территории несут домашние курицы.

До счастливого союза с Китом Николь 10 лет была в браке за голливудской звездой Томом Крузом, отношения с которым дали сильную трещину. Лишь после развода в 2001 году стало известно, что красивая сказка была лишь прикрытием для публики, а на деле в семье было не все гладко. Кидман перенесла несколько выкидышей, после чего пара усыновила двоих детей, также ставших саентологами. Серьезное увлечение Круза этим религиозным течением заставило актера разрушить отношения между приемными детьми и их мамой.