54-летняя Холли Берри поделилась секретом своей cтройной фигуры
Фото: instagram.com/halleberry
Звезда запустила приложение для занятий спортом. Как уточнила 54-летняя актриса, ее хорошие внешние данные - результат тренировок. Берри добавила, что приложение позволяет заниматься спортом в домашних условиях. «Многие упражнения вдохновлены боевыми искусствами и требуют выносливости. Они заставят ваше сердце биться быстрее!» - подчеркнула она.
Фото: instagram.com/halleberry
Как отметил тренер голливудской звезды Питер Ли Томас, Холли влюбилась в спорт в 2020 году. Ей надо было прийти в форму для главной роли в картине «В синяках». С тех пор тренировки стали образом жизни. «Она понимает, что это полезно, и оказывает благотворное влияние на ее гормоны, улучшает качество сна и жизни в целом», - объяснил он.
В сентябре 2020 года Берри рассекретила имя нового избранника. В 2016 году она рассталась с третьим мужем - актером Оливье Мартинесом, и с тех пор о ее романах ничего не было известно.
Обладательница «Оскара» Холли Берри давно намекала, что у нее наладилась личная жизнь после очередного развода, но имя своего мужчины не называла. Звезда опубликовала фото, где позирует в футболке с именем известного музыканта, обладателя «Грэмми» Вана Ханта. Такое же фото появилось и на его странице. Они объявили себя парой.
Фото: Instagram/@halleberry
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