54-летняя Холли Берри поделилась секретом своей cтройной фигуры

Как отметил тренер голливудской звезды Питер Ли Томас, Холли влюбилась в спорт в 2020 году. Ей надо было прийти в форму для главной роли в картине «В синяках». С тех пор тренировки стали образом жизни. «Она понимает, что это полезно, и оказывает благотворное влияние на ее гормоны, улучшает качество сна и жизни в целом», - объяснил он.

В сентябре 2020 года Берри рассекретила имя нового избранника. В 2016 году она рассталась с третьим мужем - актером Оливье Мартинесом, и с тех пор о ее романах ничего не было известно.

Обладательница «Оскара» Холли Берри давно намекала, что у нее наладилась личная жизнь после очередного развода, но имя своего мужчины не называла. Звезда опубликовала фото, где позирует в футболке с именем известного музыканта, обладателя «Грэмми» Вана Ханта. Такое же фото появилось и на его странице. Они объявили себя парой.