52-летняя Татьяна Буланова подарит первенца возлюбленному, который младше нее на 19 лет
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Татьяна Буланова счастлива в отношениях с новым мужчиной — Валерием Рудневым. Как она рассказала «КП», она готова подарить ему первенца.
«Я сама, конечно, не готова выносить малыша, хотя бы по причине возраста. Честно говоря, я и второго ребенка во втором браке не готова была рожать. Мне было 38 лет, и я считала себя возрастной, а кроме того, не готова была отказываться от работы. Но бывший муж сказал, что готов на все: если понадобится, он и двух нянь наймет, и трех... Вот и сейчас мы, в принципе, готовы на все. Когда этот вопрос встанет остро, мы обязательно найдем решение», — раскрыла Татьяна. Для ее супруга этот ребенок будет первым, у Булановой уже есть дети от предыдущих отношений.
Она отметила, что несколько лет назад уже позаботилась об этом и заморозила яйцеклетки по примеру многих звезд.
«Я сделала это несколько лет назад. Это не проблема. На самом деле процедура проще, чем кажется, и никакой особой подготовки не требует. Самое главное — подготовиться морально к рождению детей. ЭКО я не рассматриваю, а вот суррогатное материнство — вполне», — говорит она.
Певица призналась, что с Валерием ей не страшно не только становиться матерью — рядом со своим мужчиной она чувствует себя, как за каменной стеной.
«Знаете, что такое быть ЗА мужем? Вот, у нас именно так. Он вцепится в горло любому, кто, не дай бог, захочет тебя обидеть. Нет-нет, мужем его я не называю. Муж это тот, который со штампом. У нас штампа нет, колец нет, свадьбы не было».
Фото: Global Look press