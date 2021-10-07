52-летняя Татьяна Буланова подарит первенца возлюбленному, который младше нее на 19 лет

Она отметила, что несколько лет назад уже позаботилась об этом и заморозила яйцеклетки по примеру многих звезд.

«Я сделала это несколько лет назад. Это не проблема. На самом деле процедура проще, чем кажется, и никакой особой подготовки не требует. Самое главное — подготовиться морально к рождению детей. ЭКО я не рассматриваю, а вот суррогатное материнство — вполне», — говорит она.

Певица призналась, что с Валерием ей не страшно не только становиться матерью — рядом со своим мужчиной она чувствует себя, как за каменной стеной.

«Знаете, что такое быть ЗА мужем? Вот, у нас именно так. Он вцепится в горло любому, кто, не дай бог, захочет тебя обидеть. Нет-нет, мужем его я не называю. Муж это тот, который со штампом. У нас штампа нет, колец нет, свадьбы не было».